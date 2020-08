Amerikan Demokrat Parti'sinin Başkan adayı Joe Biden'ın birkaç ay önce The New York Times'a verdiği demeçteki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan ve Türkiye'nin içişlerine müdahale anlamını taşıyan sözleri doğal olarak gecikmeli olsa da tepkiye yol açtı. Dünkü The New York Times'ı dikkatle gözden geçirdim. Türkiye'deki tepkiler hakkında tek satır haber yoktu. Uluslararası medyada sadece El Cezire bizdeki tepkileri haber yapmıştı.



Gecikmeli tepkiler

Birinci mesele Biden'ın demecinden neden böyle gecikmeli haberdar olduk? Demek ki basında ve genel olarak medyada dış haberler oldukça zayıf. Amerikan siyasetinin önde gelen isimlerinden birinin Türkiye'nin içişlerine müdahaleyi amaçlayan sözleri, nasıl olur da yayınlandığının ertesi günü bizim medyada haber olmaz?



Obama'nın mirası

İkincisi de Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan ve Türkiye'nin demokrasisine müdahaleyi amaçlayan düşünceleri şaşırtıcı değildir. Biden bu düşünceleri eski patronu Obama'dan ve eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'dan devralmıştır. Bütün hüneri hedef aldığı ülkelerde teröre destek veren Obama sonrasında Ortadoğu'nun sükunete kavuştuğu görülmemiş midir? Hillary Clinton ise FETÖ'den aldığı yüzbinlerce dolarlık bağışın etkisinde Türkiye'ye bakmaktadır.



Trump kaybetsin diye...

Amerikan medyasını ve dolayısıyla Amerika'daki kesimlerin çizgilerini izlerken, Trump'ın kasım seçiminde kaybetmesi için gerekirse koronavirüs salgınının bile kullanıldığını görebilirsiniz. Bu arada Suriye'den çekilme kararı alan Trump'a karşı derin Amerikan devletinin çekilmek bir yana Suriye'deki güçlerine takviye yaptığını ve PKK/PYD'yi silahlandırdığını hepimiz biliyoruz.



CHP Biden'ı tutar

Bütün bu gerçeklerin ışığında CHP muhalefetinin de Trump'ın kaybetmesini ve Biden'ın başkan seçilmesini isteyeceği beklenmelidir. Biden'ın sözlerine sadece Muharrem İnce'den tepki geldiği de ortadadır. Bu arada bir kesim medyada ve bir bölüm kamuoyunda Trump aleyhtarlığı da dikkat çekici ölçülerdedir.



Trump daha iyi

Bu satırların yazarı tabii ki Trump'ın eksiklerinin ve yanlışlarının farkındadır. Ancak bir tercih söz konusu olunca, Trump'ın yeniden seçilmesi bizim lehimize olacaktır. Sonuçta 3 Kasım'daki Amerikan seçimlerini heyecanle izleyeceğiz.