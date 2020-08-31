Siz de merak etmiyor musunuz? Acaba Yunanistan'ı yönetenlerin okuma yazmaları mı yok ya da akıllarını mı yitirdiler? Türkiye'de Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı kaç gündür açıklamalar yapmaktalar. Savaş sebebi sayılacak fiiller hatırlatılıyor. Ayrıca 12 Adalar silahlandırıldığı takdirde 1947 Paris Barış Antlaşması'nın hükümsüz olacağı da vurgulanıyor...



Meis'e asker

Ne var ki Yunanlılar adeta akıllarını yitirmiş durumdalar. Ya da Avrupa Birliği'nin "Türkiye karşısında Yunanistan'ı tutarız" içerikli açıklaması, onları çıldırttı. Türkiye'nin yanı başındaki Meis'e Yunan askerleri gönderilmiş. Ayrıca karasularını 12 mile çıkartacakları şeklindeki açıklamalar da kesilmiyor.



Yurtta ve dünyada barış

Acaba bu tür gerginlikler kimin işine yarar? Koronavirüs adı verilen salgın, zaten tüm devletleri perişan etmedi mi? Yunanistan Türkiye ile silahlı bir çatışmanın tarafı olursa, bundan kim karlı çıkar ki? Türkiye 2'nci Dünya Savaşı'nın bile dışında kalmayı, varlık sebebinin bir gereği olarak başardı. "Yurtta sulh dünyada sulh" bizim devletimizin temel ilkesidir. Ama aynı şekilde kuru gürültüye pabuç bırakmayacağımızı da defalarca göstermedik mi? Kıbrıs'a müdahale, Suriye topraklarındaki terör oluşumlarına müdahale ve Libya ile varılan anlaşmayla Doğu Akdeniz'deki askeri varlığımız, bizim kuru gürültüye pabuç bırakmadığımızın kanıtları değil midir?



Akla davet

Hepimizin ve aklı başında olan herkesin beklentisi iki komşu arasındaki savaşı işaret eden gerginliğin sona ermesidir. Türkiye Yunanistan'la birlikte Ege'yi bir barış ve zenginlik denizi yapabilmelidir. Ancak bu hedefe ulaşabilmemiz için, Yunan siyasetçilerinin akıllarını başlarına toplamaları ve Türkiye'yi zecri tedbirlere yönlendirecek söylemlerle davranışlardan vazgeçmeleri gerekiyor.