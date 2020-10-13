İlişkide olduğumuz ülkelerin, Türkiye'den ne tür beklentiler içinde olduklarını anlamak çok kolay değildir. Bu beklentileri doğru biçimde değerlendirebildiğimiz ölçüde, dış siyasetimiz daha sağlıklı gelişir.



Rusya'nın beklentisi

Çok somut bir örnek var bugünlerde... Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki sıcak anlaşmazlıkta, Rusya'nın rolü ve beklentisi acaba nedir? Bu anlaşmazlıkta Türkiye de bir taraf olarak Azerbaycan'ın yanında yer aldığı için, Rusya'nın gerçek beklentisini anlamak çok önemlidir.



Gerçek niyeti

İlk bakışta Rusya, Azerbaycan'ı adeta haklı görüyor ve bu arada bir eski patron olarak ateşkes konusunda aktif rol de alıyor. Eğer Rusya Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'a ait olduğunu gerçekten düşünüyorsa ve niyeti gerçekten işgal altındaki bu toprağın Azerbaycan'a ait olduğuna inanıyorsa bizim açımızdan da bir sorun yoktur



Güney Kafkasya

Ancak Rusya Ermenistan'ı kendisine mecbur kılmak için bir siyaset izliyorsa ve asıl beklentisi Ermenistan'daki Rus askeri varlığını artırıp, bölgede yine patron olmayı amaçlıyorsa, durum Türkiye açısından da dikkatle değerlendirilmelidir. Neticede Güney Kafkasya'daki yeni bir yapılanma söz konusu olabilir ve bu Türkiye'yi de ilgilendirir.



Müflis Yunanistan

Bunun gibi acaba Yunanistan'ın bizi sinirlendiren davranışlarının arkasındaki gerçek niyet nedir? Ekonomik açıdan iflas etmiş, bağımsızlığını Alman sermayesine ipoteklemiş bir Yunanistan'ın Türkiye ile savaşmayı göze alması mümkün değildir. Ege adalarının karasularını 12 mile çıkartmak ya da bu adaları silahlandırmak doğrudan savaş nedeni olabilir. Acaba Yunanistan'ın davranışlarının gerçek nedeni ne olabilir? Miçotakis Macron'a güvenerek mi Yunanistan'ı bu tür bir anlaşmazlığa sürüklüyor?



Nedenler...

Bunun gibi derin Amerika acaba neden PKK/PYD terörizmini destekliyor? Macron Fransa'sı acaba yeniden sömürge imparatorluğu mu kurmak istediği için, Libya'da da Türkiye ile karşı cephede?

Görüyorsunuz ki cevap arayan çok soru var.