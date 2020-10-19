Uluslararası ilişkilerde ülkelerden tarafsız tutum beklemekten daha akılsızca bir davranış olmadığını son gelişmeler bir kez daha kanıtladı. Yani Fransa'nın ya da Suudi Arabistan'ın haklı davalarında bile Türkiye'ye destek vermelerini beklemek, sadece akılsızlıktan kaynaklanabilir. Bunun gibi Azerbaycan-Ermenistan anlaşmazlığında da mesela bu anlaşmazlığa çözüm üretmeleri beklenen ülkelerden bile tarafsız yaklaşım gelmedi.



Minsk Grubu

Bilindiği gibi Minsk Grubu, Azerbaycan ve Ermenistan'ın Dağlık Karabağ sorunu için barışçıl bir çözüm bulmalarına yardım etmek amacıyla, 1992 yılında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı tarafından kurulmuştu. Eş başkanlığını ABD, Fransa ve Rusya'nın yaptığı teşkilatta, Beyaz Rusya, Almanya, İtalya, Portekiz, Hollanda, İsveç, Finlandiya, Türkiye ve krizin tarafları olan Azerbaycan ve Ermenistan yer almaktadır. Ve şimdi işte bu Minsk Grubu'nun üç üyesinden anlaşmazlığa çözüm üretmeleri için tarafsız öneriler bekliyorduk.



Erdoğan'ın tespiti

Sade Azerbaycan konusunda değil Libya'da da, Suriye'de de tanık olduğumuz durumları Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü konuşmasında şöyle değerlendirdi:

"- Minsk üçlüsü Ermenistan'ın yanında yer alıyor. Silah veriyorlar. Azerbaycan'lı kardeşlerimiz çok ciddi bir mücadele veriyor. İnanıyorum ki işgal altındaki bu toprakları geri alacaklar. Bu gece ateşkes ilan edildi ama Ermenistan yine saldırdı. Bütün bu gerçekler ortadayken Batı ses çıkartmıyor. Türkiye tepki gösterince, 'Türkiye ses çıkartıyor. Hiç de sessiz durmuyor' diyorlar. Durmayacağız!"



Libya ve Suriye

"- Libya'da da Wagner denilen Rusların paralı askerleri var. Bu paralı askerlerle darbeci Hafter'e destek veriyorlar. Silah gönderiyorlar. Bize 'Sizin orada ne işiniz var?' diyorlar. Biz zulüm neredeyse oradayız. 'Suriye'de ne işiniz var?' diyorlar. 911 km bizim sınırımız var. Bu neden birilerini rahatsız ediyor. Kusura bakmasınlar orada da varız ve olacağız. ABD'nin 24 üssü var orada. ABD'nin buraya gelip üs kurmasının anlamı ne? 3 bini aşkın TIR silah, mühimmat getiriyor ABD..."



İçeridekiler...

Uluslararasındaki tarafsızlığın olmadığını saptarken, beklentimiz hiç olmazsa içerideki tarafların kendi ülkelerinden yana olmaları değil midir? Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Şırnak 7'nci Olağan İl Kongresi'nde konuşurken bu konuya da şöyle değindi:

"- Milletimizin karşısına çıkıp bu ülke için yaptıklarını, yapacaklarını açık yüreklilikle ortaya koyamayandan siyasetçi olmaz. Şehirlerimize gidip milletimizle kucaklaşmadan 'gönül siyaseti yapıyorum' diyenler, sufleyi milletten değil başka yerlerden alıyor."