İlgi çekici olaylarla dolu hareketli günler yaşıyoruz. Bu olayların en çarpıcı olanı Dağlık Karabağ üzerindeki Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki savaşın, Ermenistan'ın kesin yenilgisi ile sonuçlanmasıdır. Putin'in arabuluculuk yaptığı barış anlaşması, belli ki Ermenistan siyasetinde bir deprem etkisi yapacaktır. Azgın kitlelerin Ermenistan Meclis Başkanı'nı öldüresiye dövmeleri, bakalım ezik Başbakan Paşinyan'a nasıl



Yönetim değişikliği

İçerideki en önemli gelişme ise ekonomi yönetimindeki nöbet değişikliğiydi. Bu değişikliğin ilk adımı Merkez Bankası Başkanlığı'na Cumhurbaşkanı kararnamesi ile Naci Ağbal'ın atanmasıydı. Bunu Berat Albayrak'ın bakanlıktan istifası ve Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan'ın getirilmesi izledi.



Albayrak'a teşekkür

Berat Albayrak beş yıl süren bakanlığında büyük hizmetler yaptı. Özellikle Enerji Bakanı olarak ileride Türkiye'yi ekonomik bağımsızlığa kavuşturacak adımlar atarak mesela Karadeniz'deki doğalgaz rezervinin bulunmasının yolunu açtı. Albayrak'ın istifası ile bu istifanın Cumhurbaşkanı tarafından kabulüne kadar geçen süre, Türk medyası için dramatik bir sınava konu oldu. Bir kısım medyanın bu süredeki kararsızlığı ve habersizliği bir çeşit otosansüre konu kılması çok yanlıştı.



Atatürk anılırken...

Dün Atatürk'ü ölüm yıldönümünde bir kez daha minnet ve sevgi ile andık. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma etkinliğindeki konuşması, altı çizilmesi gereken vurgularla doluydu. Bazılarını hatırlayalım: "Kendilerini devletin sahibi, milletin efendisi, Batı'nın kölesi olarak gören vesayetçi anlayışla çarpışa çarpışa ülkemizi yeniden tarihiyle ve cihanşümul hedefleriyle buluşturduk."



Serbest piyasa kuralları

"Yıllarca bu ülkeyi siyasi ve ekonomik bir avuç elit eliyle adeta babalarının malı gibi kullanmaya alışmış olanlar her yolu ve yöntemi deneyerek üzerimize geldiler."

"Serbest piyasa ekonomisi kurallarından taviz vermeden, büyümeyi özel sektör eliyle sürdürme kararlılığından vazgeçmeden, paranın milliyeti ve sınırı olmadığı gerçeğini unutmadan tüm gücümüzle çalışıyoruz."

"İnşallah bugüne kadar pek çok alanda ülkemizi hedefine ulaştırdığımız gibi ekonomide de dünyanın ilk 10'una girmesini başaracağız, sağlayacağız. Bunun Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e en büyük armağan olacağına inanıyorum."