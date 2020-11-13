Siyasetteki gelişmeler bazen akıl dışı yansımalara ve dedikodulara sebep olabilir. Buna son örnek Berat Albayrak'ın istifasına ilişkin gelişmelerin babası Sadık Albayrak'a asılsız yansımalar göstermesi değil midir? Dedikoduculuğu habercilik zanneden bir şaşkın, Sadık Albayrak'ın AK Parti'den istifa ettiği iddiasını haber diye sunmuştu...

Sadık Albayrak benim Yeni Şafak günlerimden kalan değerli bir dosttur. O zorlu günlerde Sadık Albayrak'ın arkadaşlığı kadar sohbeti de bana nefes aldırırdı... SABAH'ta da yıllardır oğlu Serhat Albayrak ile aynı duygular içinde birlikte çalışıyorum. Bu duygularla Sadık Albayrak'ın kamuoyuna yaptığı açıklamayı hatırlatmakta yarar görüyorum...



Tarih ve arşivler şahit

Sadık Albayrak, "Son günlerde şahsım ve ailem hakkında yayılan yalan yanlış haberler üzerine açıklama yapmak boynumun borcu olmuştur" diyerek şu açıklamayı yaptı:

"60 yıllık yazarlık ve gazetecilik hayatıma tarih ve arşivler şahittir. Çocuklarımı gayesi ulvi ve cihanşümul bir davanın neferi olarak yetiştirdim. Onlar da ülkelerine ve içinde yaşadıkları cemiyete hadim oldular. Bunun için üstlendikleri vazifeler ancak bir vasıtadır. Ben onlardan razıyım.



Alçak iftiralar

Son günlerde ailem ve çocuklarım hakkında en alçak iftira ve karalamalara tevessül edilmektedir. Bu vicdandan, izandan, insaftan yoksun bir vaziyettir. Bizler dünyevi makam ve mevkilerle değil; duruşumuzla, fikirlerimizle ve memleketimize hizmetle var olma gayesi güden insanlarız.



Ölümüne ölümüne

Bir dava partisi olan AK Parti'nin ve her daim 'Nur-u Aynım' dediğim muhterem Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında, "ölümüne ölümüne" duygusuyla, bütün bir aile olarak dimdik durmaktan bir an dahi vazgeçmemiz mümkün değildir...



Elimizde Selahaddin'in kılıcı

Emperyal güçlerin ve yerli uzantılarının, başta FETÖ olmak üzere bütün millet düşmanlarının karşısında elimizde 'Selahaddin'in kılıcı' alnımız ak, başımız dik dağ gibi durmaya devam edeceğiz. Masa başında sahte fitne haberleri üretenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır." (Yeni Akit)