Yeni zamanlar eski zamanlardan o kadar farklı ki... Yeni zamanları tam olarak anlamak da galiba zaman alacaktır... Örneğin Türkiye'nin Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki anlaşmazlıktaki Azerbaycan'ın yanında aktif biçimde yer almasını bir düşünün... 1991'den önce yani Sovyetler Birliği çöküp dağılmadan önce böyle bir şey mümkün müydü?



Salgın ve sonuçları

Yeni zamanların en çarpıcı olaylarından biri tabii ki koronavirüs salgınıdır. Düşünün bir kez... Çin'deki çok sermayeli bir laboratuvarda bir virüs üretiliyor. Salgına dönüşen bu virüs en fazla Amerika'da etkili oluyor ve Başkan Trump'ın yeniden seçilmemesinde ağırlıklı etken rolü oynuyor. Virüsün üretildiği Çin'de hayat ve ekonomi normale dönerken, Avrupa Birliği ülkeleri de krizden krize atlıyorlar. Bu arada bilgi sermayesini ellerinde tutanlar servetlerini katlarken, yoksullar daha da yoksullaşmaktadır.



Yasakçılık tırmanıyor

Bu virüs salgınının Türkiye'deki yansımaları da çarpıcı değil mi? Sanki bir el Türk ekonomisini işsizliğe ve bunalıma iterken, yönetim de yasakçılıkla sanki salgın yok olacakmış gibi davranıyor. İşin en garip yanı ise, muhalefetin de yasakçılığa hiç eleştiri yöneltmemesidir.



Putin konuştu

Akıllı cep telefonları ile tüm toplumların büyük gözaltına alındığı yeni zamanların en sağlıklı teşhisini yapan siyasi liderlerden bir tanesi Rusya Devlet Başkanı Putin'dir. Bu açıdan Putin'in "Rossiya" devlet televizyonuna verdiği Azerbaycan konulu demeci hatırlamakta fayda vardır.



Karabağ'ın statüsü

Putin, Dağlık Karabağ konusunda Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan anlaşma sayesinde kan dökülmesinin durdurulduğunu belirtirken "Karabağ'ın nihai statüsü belirlenmedi. Bugün var olan statükonun devam etmesi konusunda anlaştık. Bundan sonra ne olacağına liderler, gelecekte bu süreçte yer alacaklar karar verecek." diye konuştu.

Türkiye'nin doğrudan Azerbaycan'ı desteklediğini belirtmekten hiçbir zaman çekinmediğini söyleyen Putin, "Türkiye'nin rolü çok iyi biliniyor, bu Azerbaycan'da defalarca söylendi ve Türk tarafı bunu asla gizlemedi. Onlar tek taraflı olarak Azerbaycan'ı destekledi" dedi. Putin, çatışmaları değerlendirerek, "Bunlar Sovyetler Birliği'nin çöküşünün jeopolitik sonuçları. Biz bu konuyu her zaman genel olarak ele alıyoruz. Burada genel bir durum değil, şu anda tanıklık ettiğimiz oldukça somut olaylar söz konusu" ifadelerini kullandı.



Ermenistan'a uyarı

Putin, Ermenistan'da iktidara gelebilecek yeni bir yönetimin Karabağ ile ilgili anlaşmayı kabul etmemesi halinde ne olacağı sorusuna, "Bu intihar olur. Paşinyan, kendisi için zor da olsa, gerçek tabloyu, durumu anlattı. Ortak bildirinin imzalandığı zaman bu durum böyle idi ve bugün de böyledir. Anlaşmalara uymak ya da uymamak kararı taraflara aittir. Ancak, bu büyük bir hata olur. Bunun olmayacağını umuyorum." yanıtını verdi.