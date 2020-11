Tabii ki bizim için en sıcak olay Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dünkü Kıbrıs ziyaretleriydi. İki lider 46 yıl sonra açılan Kapalı Maraş'ı ziyaret ettiler. Erdoğan ve Bahçeli daha sonra KKTC'nin 37'nci Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri'ne katıldılar.



Önemli isimler

Kıbrıs Türk Federe Meclisi'nde alınan kararla 15 Kasım 1983 tarihinde, KKTC'nin kuruluşu ve bağımsızlık bildirisi oy birliğiyle onaylanmıştı. Bu tarihi yıldönümünde Kıbrıs Harekatı'nı gerçekleştiren Başbakan Bülent Ecevit ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ı, Cenevre görüşmelerinin baş aktörü Dışişleri Bakanı Turan Güneş'i ve Kıbrıs Türkleri'nin lideri Rauf Denktaş'ı rahmetle anıyoruz.



Amerika'nın kafası karışık

Amerika'da kimin başkan olacağı bazılarına göre hala kesinleşmedi. Ama bu arada şimdiki Başkan Trump'ın yönetim dönemindeki ayıplar birer birer ortaya çıkıyor. Mesela Trump'ın Ortadoğu'daki Suriye özel temsilcisi James Jeffrey, Trump'ın iki kez Suriye'den asker çekmek istemesine rağmen bunun yapılmadığını söyledi. Büyükelçi James Jeffrey, ABD'nin Suriye'deki gerçek asker sayısını asla tam olarak açıklamadıklarını belirtti.



Yönetimi kandırdık

Jeffrey, "(Suriye'de) ne kadar asker sayımız olduğu konusunu Amerikan liderliğine tam açık etmemek için hep aldatmaca oyunları oynuyorduk" dedi. Defence One isimli savunma haberleri sitesine konuşan ABD'li diplomat, Trump'ın 2018 ve 2019'da asker çekmek istediğini belirterek "Her defasında bölgede neden kalmamız gerektiğini anlatmak için beş daha iyi argüman geliştirme kararı aldık ve ikisinde de başarılı olduk. Hikâye bu" dedi.



Tüm savaşlar bitmeli

ABD'nin yeni Savunma Bakan Vekili Christopher Miller de, bakanlık çalışanlarına gönderdiği yazıda "Tüm savaşlar bitmeli" ifadesini kullandı. Miller, yazıda El Kaide ile savaşın halen devam ettiğini belirterek, "Geleceğe hazırlanırken, El Kaide'nin 2001'de kıyılarımıza getirdiği savaşı bitirmeye kararlıyız. Bu savaş bitmedi" ifadelerini paylaştı. Miller, "Bizler sürekli bir savaş halkı değiliz, bu, savunduğumuz ve atalarımızın uğruna savaştığı her şeyin karşıtı." değerlendirmesinde bulundu.