Dünya mahallesinin kabadayısı rolünden bu Amerika galiba hiç bıkmayacak... Hem Türk devletine her türlü kötülüğü yapmayı mübah gören FETÖ ve yandaşlarına kucak açacak, hem canı isterse Türkiye'ye yaptırımlar uygulayacak, hem de mesela casus-rahip Brunson benzeri ajanlarına iyi muamele yapılmazsa karşılığında müeyyideler getirecek.



Johnny fıkrası

Bizdeki Temel fıkralarının yerine Johnny fıkralarını geçirmenin galiba zamanı geldi. Bu Johnny'ye misafirliğe gittiğinde taze incir ikram etmişler. İlk defa yediği bu meyveyi çok sevmiş ve ertesi yıl aynı eve konuk olduğunda "Bana geçen yıl ikram ettiğiniz şeyden yine verir misiniz" demiş. Ev sahibi geçen yıl ne ikram ettiklerini unutmuş ve "Acaba neydi yediğiniz" diye sormuş. Johnny de "Dışı mor yeşil arasıydı, içi beyazdı" deyince ev sahibi "Herhalde buna patlıcan ikram ettik" diye düşünmüş. Johny patlıcanı ısırdıktan sonra "Siz hem bunu uzatmışsınız, hem de tadını kaçırmışsınız" diye tepki göstermiş.



Tadı kaçıyor

Amerika'nın yaptırımları hem uzadı hem de artık bunların tadı kaçmaya başlamadı mı? Halkbank'a yaptıkları yetmez mi sanki? Veya F-35'lerin parasını alıp da bunları vermemek akıl işi mi? Son olarak da ABD yönetimi, S-400 alımından dolayı CAATSA yasası uyarınca Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Başkan İsmail Demir dahil dört yetkilisine yaptırım uygulama kararı aldı. Bu arada SSB'ye her türlü ihracat lisansının yasaklanması, SSB'ye ABD finans kurumları tarafından 10 milyon dolar üstü kredilerin 12 ay süreyle yasaklanması, SSB'ye ABD Export-Import Bank desteklerinin yasaklanması karara bağlandı.



İki tepki

Bu son yaptırım kararına karşı gösterilen iki tepkiyi hatırlayalım:

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırım kararını, 'kabul edilemez', 'haksızlık' ve 'hukuka aykırılığın bir göstergesi' şeklinde değerlendirdiğini bildirdi.

Hukuksuz skandal karara Rusya'dan da sert tepki geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 'ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması, uluslararası hukuka karşı kibirli tutumunun bir başka tezahürüdür" ifadelerini kullandı.