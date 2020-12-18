Dış siyasette sağlığın temel öğelerinden biri komşularla barış içinde ve dostlukla birlikte olmaktır. Bunun ne kadar önemli olduğunu, Suriye ile aramız açıldıktan sonra anladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Beşar Esad'ın arası iyiyken ve Türkiye ile Suriye sanki tek devletmiş gibiyken, her şey o kadar güzeldi ki... Bizim Gaziantep'le Suriye'nin Halep'i sanki tek şehir gibiydiler.



Arap Baharı

Derken Obama Amerika'sının ürettiği Arap Baharı vurdu bizleri. Olayı doğru tahlil edemediğimiz için Beşar Esad'ı düşman olarak gördük. Sonuçta hem Suriye bölündü ve zayıfladı, hem de Suriye'nin toprakları Türkiye'yi hedef alan teröristlere yatak oldu. Bu arada Rusya da doğan boşluğu askeri varlığı ile doldurdu ve böylece Akdeniz'e indi...



Irak ve Türkiye

Komşuluk gerçeğini şimdi Ankara'yı ziyaret eden Irak Başbakanı Mustafa el- Kazımi ile yapılacak temaslarda herhalde artık farklı hissediyoruz. Neticede Irak da Amerika'nın kurbanı olmuş bir ülke... Birliklerini zor bela koruyabiliyorlar ve topraklarındaki PKK'ya güçleri yetmiyor. Bu nedenle Türk savaş uçakları sınırı sık sık geçip, PKK'lıları vurmaya çalışıyor. Sanırım Sayın Kazımi ile bu konularda geniş görüş alışverişi yapılacaktır.



Putin konuştu

Komşularımız arasındaki en önemli ülke tabii ki Rusya'dır ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin arasındaki sağlıklı diyalog bu ilişkinin güvencesi gibidir. Nitekim "Yıl sonu basın toplantısında" dün gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sıklıkla görüş ayrılığına düştüklerini fakat Türk liderin verdiği sözleri tutan biri olduğunu söyledi. Putin, "Erdoğan sözünü tutan bir adam. Ülkesi için iyi olduğunu düşündüğü bir şey varsa sonuna kadar gidiyor. Bu öngörülebilirlik için bir element. Kiminle muhatap olduğunuzu anlamanız çok önemli" ifadelerini kullandı.



Dikkat edelim

Sanırım Rusya ile ilişkilerimize üçüncü ülkelerin olumsuz katılımlarını mutlaka önlemeliyiz. Örneğin Ukrayna ya da İran bu konuda dikkat etmemiz gereken ülkelerdir.