Siyasi tarihimizi yorumlayanlar, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e intikal eden gelenekleri ve alışkanlıkları hesaba almazlarsa, hata yaparlar. Örneğin eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ "Menderes erken seçim kararı alsaydı, 27 Mayıs 1960 darbesi olmazdı" demiş... Bu tabii ki bir yorum... Ama şöyle biraz geriye de bakılsa, daha sağlıklı bir yorum olurdu.



Osmanlı darbeleri

Mesela Avcı Mehmet'i devirip öldüren Yeniçeriler erken seçim mi bekliyorlardı? Ya da Abdülaziz'i devirip öldürenlerin derdi erken seçim miydi? Abdülhamid'i devirip onu Selanik'e sürenler, İttihat- Terakki öğretisinin etkisinde değiller miydi?



27 Mayıs 1960

27 Mayıs 1960 darbesinin tek nedeni erken seçim beklentisi olabilir mi? Örneğin darbeden iki yıl önce bir cunta kuran sekiz subaydan biri bu oluşumu resmi makamlara duyuruyor ve yargı sadece o subayı mahkûm ediyor. Bu arada Menderes'in bir Sovyetler Birliği seyahatine hazırlandığı söylentisinin Washington'u mutsuz ettiği gerçeği de vardır. Ayrıca darbeden sonra memur maaşlarının bir süre Amerika'nın Merkez Bankası'ndaki hesabı olan Cooley Fonu'ndan ödendiği de bir gerçektir.



Ayıplı idamlar

Hatay'dan bu yana ilk kez bir toprağı, yani Kıbrıs'ı bizim egemenliğimize kazandıran ve Londra-Zürih Anlaşması'nın mimarları olan Adnan Menderes ve Fatin Rüştü Zorlu'yu idam edenlerin derdi gerçekten erken seçim miydi? Ya da Cumhuriyet döneminde kurulan İstiklal Mahkemeleri'ndeki subay sanıklar, bir darbeyi önlemek için yargılanmadılar mı?



Ve 15 Temmuz...

Özetle siyasi tarihimiz çok engin ve sayısız derslerle dolu bir zaman dilimidir. Düşünün ki bu siyasi tarihe 15 Temmuz 2016 FETÖ'cü darbe girişimi de eklendi? Acaba FETÖ de erken seçim mi istiyordu?