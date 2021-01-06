Video Haber Mehmet Barlas '27 Mayıs 1960 darbesinin nedeni erken seçim beklentisi olabilir mi?'

Mehmet Barlas '27 Mayıs 1960 darbesinin nedeni erken seçim beklentisi olabilir mi?'

Mehmet Barlas '27 Mayıs 1960 darbesinin nedeni erken seçim beklentisi olabilir mi?'
06.01.2021 | 12:51

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Mehmet Barlas'ın 06.01.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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