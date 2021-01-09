Bu 2020'nin önceki yıllardan tek farkı koronavirüs salgını değil. Tam teşhis koyamasak da 2020'den 2021'e aktarılan bazı olaylar ya da durumlar, sanki global ölçekte bir proje varmış izlenimine sebep oluyor.



Başkana sansür

Mesela şu Amerika'nın başkentindeki son olayları ele alalım. Düşünebiliyor musunuz Amerikan Başkanı'na sansür uygulanabileceğini? Evet, son olaylar gerçekleşirken Twitter ve Facebook, Başkan Trump'a süresiz sansür koydular. Dün bu sansürün kalktığı açıklandı. Merkez medya da uzun süredir Trump'ı sansürlemekte... Demokrasi ve özgürlükler ülkesi Amerika'da üstelik Başkan'ın sansürlenmesi, sıradan bir olay mıdır?



Garip durumlar

Bir de salgınla ilişkilerini anlamakta zorlandığımız durumlar var gündemde... Genel olarak salgın yüzünden dünya yoksullaşırken, mesela elektrikli otomobilin yapımcısı neden dünyanın en zengini oluveriyor? Ya da bitcoin denilen sanal para nasıl oluyor da değer artışında rekorlar kırıyor? Veya salgının siyasete yansıması Kongre'nin işgal edilmesi olabilir mi? Bu olay yeni Başkan Biden'ı otoriter bir yönetime yönlendirmek için mi yapıldı acaba? Veya Trump'ın Yardımcısı Mike Pence durup dururken neden patronunu sattı? Bütün bunları düşünüp tartışırken. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamasını da kayda geçirelim:



Demokrasinin beşiği

"- ABD tarihinde olmamış bir vakayla karşı karşıya kaldıklarını görüyoruz. Lafa geldiği zaman demokrasinin beşiği diye ifade edilen ABD'deki bu süreç, gerçekten tüm insanlığı şoke etmiştir, şaşırtmıştır. Bizleri de aynı şekilde şaşırtmıştır.



Hangi Amerika?

"- 15 Temmuz darbe girişiminde sessiz kalan ve farklı mesajlar yayınlayan ABD ve ABD medyası, Gezi olaylarında biz siyasilere ne gibi açıklamaları olmuştur, ne gibi tehditler savurmuştur ve bizim sabrımız siyasiler olarak o zamanki tavrımız çok açık ve net ortadayken, ABD'nin tutumu çok farklıydı. O zaman işin başında Demokratlar vardı, Demokratlar neyse Cumhuriyetçiler'in de aynı olduğunu gördük. Demokrasi için yüz karası olduğunu görüyoruz."