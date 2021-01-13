Biz Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından çeşitli önemli görevlere getirilen isimlerin, ilk fırsatta onu nasıl sattıklarına şaşırırken, Amerika'da Trump'ı satanların listesi geldikçe şaşkınlığımız katlanarak artıyor. Bu listenin başlangıçtaki en şaşırtan ismi, Trump'ın Yardımcısı Pence'ti. Pence hem Biden'ın başkanlığına onay verdi, hem de Biden'ın yemin törenine katılacağını açıkladı. Pence'in Trump'ı satmadığı tek konu, Trump'ın görevinden azledilmesinde bir rol oynamayacağını açıklaması oldu.



Ivanka bile...

Ancak Trump'a en büyük darbe, eğer iddialar gerçekse, kızı Ivanka'dan geldi. Ivanka hem Biden'ın yemin törenine katılacakmış, hem de Trump'la siyasi kaderini ayırma kararı vermiş. Herhalde Ivanka'yı bu konuda etkileyen kişi eşi Kushner'dir... İsrail'i Arap ülkeleri ile barıştırma misyonunu, kayınpederi Trump'tan aldığı yetki ile gerçekleştiren Kushner, şimdi Trump'ın iktidarı sona erdiği için, eşini de Trump'tan kopartmaya karar vermiştir.



Netanyahu da...

Geriye kimler kalıyor dersiniz? Mesela İsrail'in Netanyahu'su için artık Trump'ın bir kıymet-i harbiyesi kalmamıştır. Bu nedenle ilk olarak arşivindeki Trump'lı fotoğrafları hemen silmiş... Bir diğer isim, Trump'ın eşi Melanie olabilir. Uzun süredir Trump'a karşı sevgi değil öfke duyduğunu hiç gizlemeyen Melanie de herhalde önümüzdeki günlerde kocası ile yolunu ayıracaktır.



İhanet bulvarı

Siyaset ve özellikle Amerikan siyaseti böyle bir şeydir... Hani "Vefa sadece İstanbul'da bir semtin adıdır" derler ya... Görüldüğü kadarıyla, Washington'da Vefa diye bir semt bile yok... Beyaz Saray'ın önünden geçen caddenin adı da olsa olsa "İhanet"tir.