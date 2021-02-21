Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetimindeki Türkiye, dost olan ve dost olmayan ülkeler tarafından dikkatle izleniyor. Bazı dış gözlemcilere göre Erdoğan'ın hayali, Osmanlı İmparatorluğu'nu canlandırmakmış... Bu çizgide mesela Yunanistan, Türkiye'nin deniz varlığına sahip çıkmasını, kendisine yönelmiş bir tehdit olarak görüyor. Mesela Fransa, Türkiye'nin Libya'da oynadığı rolün, Kuzey Afrika'daki Fransız çıkarlarını tehdit ettiğini düşünüyor. Bu arada Türkiye ile Rusya'nın dostluğundan ürkenler de var. Oysa Türkiye hem Rusya ile hem de Ukrayna ile dost ilişkiler içinde...



Büyük Turan mı kuruluyor?

Bu konuda çok ilgi çekici bir yorum, BBC'ye demeç veren Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, televizyon kanalına verdiği röportajda sorulan soru üzerine, "Türkiye'nin uluslarüstü bir yapı olarak Büyük Turan'ı kurma peşinde olduğunu düşünmüyorum. Türkçe konuşan ülkeler arasında derin bağlar var" dedi.



Aynı dili konuşanlar

Rusya'nın gözlemci olarak katıldığı, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin (Türk Konseyi) faaliyetlerine değinen Lavrov, şöyle konuştu:

"Türkiye'ye gelince, aynı dili konuşan akrabalarla ortak ilgi alanları var. Rus dünyasının da iletişim kurma fırsatına sahip olmasını istiyoruz. Yurt dışında yaşayan yurttaşlardan oluşan kapsamlı bir organizasyon ağı oluşturduk, farklı ülkelerdeki üniversitelerde tamamen dilsel, eğitimsel, bilimsel hedeflere sahip Rus Dünyası merkezleri açıyoruz."



Eski müttefik değişti

Bu arada Türkiye'nin Rusya ile kurduğu sıcak ilişkilerden ürkenler de az değil. Eski ABD Suriye Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye, Rusya ve ABD ilişkilerini değerlendirdi. Jeffrey, "Türkiye'nin hâlâ istediğimiz şekilde davranan o eski müttefik olduğunu düşünenler yanılıyor. Artık devir değişti. S-400 konusunda yumuşama olmazsa ABD ve Türkiye arasında verimli bir ilişki olmaz, bu da Rusya'ya yarar" dedi.



Ve devir de değişti

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Rusya ile Türkiye'nin "doğal rakip" olmaya devam ettiğini belirten Jeffrey, Ankara- Moskova ilişkisinin "toz pembe değil, karmaşık bir ilişki" olduğunu; Rusya'nın Türkiye yüzünden Suriye'nin İdlib bölgesi, Libya ve Dağlık Karabağ'da askeri açıdan geri adım atmak zorunda kaldığını vurguladı. ABD'nin Ortadoğu'da bir güvenlik rolü üstlenmekten uzaklaştığını belirten Jeffrey, S-400 konusunda iki taraf da sert tutumlardan taviz vermedikçe ABD ile Türkiye arasında verimli bir ilişkinin olamayacağını ifade etti.