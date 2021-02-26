Ermenistan'da olanları izlerken, tarihten alınan derslerle bunları karşılaştırmakta yarar vardır. En önemli ders de, askeri yenilginin müeyyidesinin siyasi yenilgiden çok daha ağır olduğudur. Bazı kendini bilmezler ya da okuma yazma özürlü siyaset heveslileri, askeri zaferlerin kolay elde edildiğini zannederek ülkelerinin başını belaya sokarlar. Neticede bugünkü Ermenistan'ın Paşinyan'ı da bunlara bir örnek değil midir? Amerika ile Rusya'yı kafesleyince, askeri zaferin de çantada keklik olduğunu zannetmemiş midir?



Kim yenildi?

Ermenistan ordusunun, Paşinyan'ın istifasını istemesine gelince... Bu olay da askeri yenilgiyle içine girilen krizin mantığının bulunmadığını gösteriyor. Çünkü Dağlık Karabağ'daki savaşta asıl yenilen Paşinyan değil, Ermenistan ordusudur. Ama askeri yenilgi sonrasındaki gelişmelerde akıl ve mantık aranmaz. Sadece kaos gelir. Bazen de rejim değişikliği gelir.



Yenilgi ve sonuçları

Osmanlı'nın yenilgisi Cumhuriyet'i getirmemiş midir? Ya da Alman İmparatorluğu veya Avusturya- Macaristan İmparatorluğu nasıl sona ermiştir... Ancak siyasi yetersizlikler, bazen askeri zaferleri de yenilgiye çevirebilir. Örneğin, 2'nci Dünya Savaşı'nın galibi Sovyetler Birliği sonunda çöküp dağılmamış mıdır? Yani siyaset çok ince ve riskli bir meslektir. Ülkelerin sorumluluğunu taşıyanlar, bugün Ermenistan'da yaşananlardan mutlaka ders almalıdırlar...



İstifa çağrısı

Son gelişmeleri hatırlayalım... Ermenistan ordusu, Başbakan Paşinyan'ın ve hükümetinin istifa etmesi çağrısında bulundu. Paşinyan'ın istifası, Azerbaycan yenilgisi sonrasında muhalefet ve halk tarafından da talep edilmişti. Paşinyan, ordunun çağrısından sonra yaptığı açıklamada ülkede askeri darbe girişimi gerçekleştiğini söyledi. Konuşmasında, destekçilerini sokağa çağıran Paşinyan, "Devrimi savunmamız gerekiyor. Çok zor bir durumdayız. Genelkurmay Başkanı'nı görevden alma kararı aldım. Şimdi en önemli görev, sivillerin ve halkın iktidarını korumaktır" dedi.

Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı'ndan, Gasparyan ve üst düzey komutanların yayımladığı Başbakan Paşinyan'ı istifaya çağıran bildiriye ilişkin olarak da "Pozisyonumuzu teyit ediyoruz. İstifa çağrısı bir baskı neticesinde yapılmamıştır" denildi.