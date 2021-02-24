Bugün sözde "gençlik eylemleri" denilen kalkışmalara katılanlar, acaba yakın geçmişte yaşananları hatırlarlar mı? Örneğin, 1980 yılının 12 Eylül askeri darbesi ertesinde "gençlik"ten neler alındığını kaç kişi hatırlıyor?

Ben 12 Eylül'ün bir bilançosunu vereyim... Darbe sonrası 650 bin kişi gözaltına alındı, 52 bin kişi de tutuklandı. Sıkıyönetim döneminde, 14 kişi cezaevlerindeki açlık grevlerinde, 171 kişi sorguda ve uğradığı işkencelerde, 49 kişi de idam edilerek hayatını kaybetti.



Hep aynı durum

Peki daha önce, yani 12 Mart 1971 askeri müdahalesinin bedelini kimler asılarak ödemişti? Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan... Düşünün ki 1920-1984 arasında 151'i kadın, 712 kişi idam edildi. Bunlardan üçü Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idamları idi. İstiklal Mahkemeleri kararlarıyla asılanlar, bu sayılara dahil değildir.



Ölüm kol geziyor

Bunları neden yazdığıma gelince... Herhalde gençlikten olacak, belirli kuşaklar, Türkiye'nin bir Ortadoğu ülkesi olduğunun farkında değiller. Bazıları dağa çıkarak, bazıları kentlerdeki eylemlere katılarak, sonunda nelerle karşılaşabileceklerini hesap etmiyorlar. İçişleri Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı'nın teröristlere ilişkin verdiği bilgileri hatırlayın... PKK'nın iğvasına kapılarak dağlara çıkanlardan kaç tanesinin "etkisiz" hale getirildiklerini bir hesap edin. Düşünün ki onlar da anaların babaların evlatlarıydı. Ve onların kaç tane Türk evladını katlettiklerini bir düşünün... Son olarak mağarada şehit edilen 13 vatan evladını hatırlayın.



Bahçeli uyardı

Yani diyorum ki, yarın ne olacağı hiç bilinmez... Şimdi demokrasiyi yaşatıyoruz ama buna son vermek isteyenler içeride de dışarıda da fazlasıyla var. Dün MHP'nin grup toplantısında Devlet Bahçeli'nin yaptığı konuşma, yürekten iyi niyetli bir uyarıydı. Bahçeli, grup toplantısında gençlere çağrıda bulunarak, "Diyeceğiniz ne varsa söyleyin, çözelim ama üniversite kapılarında terör örgütlerinin dolduruşuna gelmeyin, buna müsaade etmeyin" dedi ve ekledi:



Aldanmayın

"Kıt kanaat imkânlarla okuduğunuz okulu bitirmenin peşindesiniz, belki bir sevdiğiniz var açılamıyorsunuz. Biz de bu çağlardan geçtik, ne yaşadıysanız benzerlerini yaşadık. Direnmeyi zalimlere, Türkiye düşmanlarına karşı yapın. Terör örgütlerinin istismarlarına aldanmayın."