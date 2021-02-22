Sanırım sonunda HDP üzerindeki tartışmalar geri dönüşü olmayan bir noktaya gelmiş bulunuyor. Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'de yaptığı Gara bildiriminde, HDP'li bir kadın milletvekilinin Gara'ya gittiğini belirtirken bu isim merak konusu olmuştu. Katıldığı canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Soylu, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Gara'ya giden vekilin HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu aktardı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da, HDP Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan soruşturma başlatıldı.



Bahçeli kararlı

Çeşitli HDP milletvekilleri hakkında aynı suçtan soruşturmanın sürdüğü biliniyor. Bu arada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, HDP'nin kapatılması gerektiğini ve Cumhuriyet Savcılığı bu konuda harekete geçmezse, kendilerinin kapatma istemini başlatacaklarını söylüyor.



Soylu konuştu

Önceki gün aHaber'e konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Benim bir ahdim vardı, onu gerçekleştiremedim. Eren'i öldürenleri Eren'in mezarının başındaki ağaca asmak ahdimdir. Ama 'olmaz' dedik geçtik, yakaladık bitirdik. İnönü Stadyumu'nu, oradaki evlatlarımızı katledenlerin peşinde gezdik, onları bitirdik" dedi.



PKK'nın cinayetleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın terörü kaynağında yok etme konsepti olduğunu aktaran Soylu, "Bu kaynak nedir? 1978 PKK'nın kuruluşu. İlk öldürülen siyasi, Edip Bucak. PKK'nın aslında kendini ilan ettiği bir eylemdir. 1979'da PKK 150 kadro elemanıyla beraber Suriye'ye geçti. Suriye'ye neden geçti? Orada kendisini eğitmek, felsefesini tam anlamıyla oturtmak ve ondan sonraki hedeflerini gerçekleştirebilmek için. Ardından, Haftanin, Metina, Zap, Avaşin, Basyan, Hakurk" dedi.



Karayılan sorunsalı

Saldırıdan sonra Murat Karayılan'ı "bin parçaya bölme" sözü verdiği hatırlatılan, yakın zamanda buna dair müjde alınıp alınmayacağı sorulan Soylu, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın yönettiği Türkiye'de imkânsız yoktur. Murat Karayılan'la ve diğerleriyle ilgili verdiğimiz sözü yerine getireceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın."