Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda katledilip parçalanmasına ilişkin haberleri, yüreğimiz yanarak ve dehşet içinde okumuştuk. Böyle bir vahşeti, üstelik bir devletin en üst makamından gelen talimatla sergilemek akıl alır bir durum değildi. Sonuçta bu vahşetin sorumlusu olarak bilinen kişi, dünya medyasında da teşhir edildi.



Medyada vahşet

Ancak bu olaydan da galiba ders almadık. Çünkü daha vahşice sahnelerin anlatıldığı cinayetler, her gün gazetelerin manşetlerinde ve televizyon haberlerinde. Aklının derinliklerinde bu tür vahşice davranışlar gizleyen akıl hastalarına sanki "Hadi artık, ne yapacaksan yap" diyen ilham perileri var... Bu tür vahşeti ve cinayetleri böylesine günlük yaşamın bir parçası haline getiren medyatik durumlar, akıl zaaflarına sahip katil adaylarını da adeta teşvik etmiyor mu? Dünkü gazetelerden birkaç örnek vereyim:



Konya ve Bursa

- Konya'da bir astsubay, eşiyle ilişki yaşadığı iddiasıyla Hekim Bingöl'ü boğazını keserek öldürdü. Öldürdüğü kişinin cesedini molozla kapatan cinayet zanlısı astsubay, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, cinayetin ardındaki korkunç detaylar hayrete düşürdü.

- Bursa'da meydana gelen olayda, A.D. ile kardeşi S.D. tartıştıkları kız arkadaşları A.Ş.'yi sokak ortasında saçından tutarak yerde sürüklediler. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine başlatılan soruşturma sonrası A.D. ile kardeşi S.D., gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.



Eskişehir ve Antalya

- Eskişehir'de geçen ay korkunç bir olay gerçekleşti. İlkay Tokkal, Emel Tokkal ve 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk, evlerinde bıçaklanarak katledildi. Tokkal ailesini, eski iş ortakları Mehmet Şerif Boğa'nın öldürdüğü belirlendi. İlkay Tokkal'ın annesi Bedriye Tokkal'dan ise duygusal bir paylaşım geldi. Acılı kadın; oğlu, gelini ve torunuyla olan karelerini klip haline getirdi.

- Antalya'da 4.5 aydır kayıp olarak aranırken bir binanın çatısında folyoya sarılı cesedi bulunan Mervenur Polat'ın (20) ölüm nedeni belli oldu. Mervenur Polat'ın, C.A. tarafından iple boğularak öldürüldüğü belirlendi. Mervenur Polat'ın cesedinin bırakıldığı apartmanda oturan Server Çekiç Balaban, "4.5 aydır cesetle yaşamışız. Şok geçirdim" dedi.



İstanbul ve Samsun

- İstanbul'da 30 Ağustos Caddesi'ndeki Hayvanat Bahçesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Daha sonra kavgaya dönüşen olayda, 2 kişinin öldüğü 1 kişinin de ağır yaralandığı belirtildi. Olayın duyulması üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

- Samsun'da Edanur Ç. (17), annesiyle birlikte geldiği hastanede tartıştığı sağlık çalışanı Nurhan Y.'nin başına su şişesiyle vurdu. Kaşı açılan Nurhan Y. tedaviye alınırken, Edanur Ç. ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Olaya tanık olan sağlık çalışanı Mahir Karaca, "Masada bulunan su şişesini arkadaşımızın kafasına vurdu. Daha sonra da darp etmeye başladı ve yumruk attı, ben de hemen müdahale ettim" dedi.