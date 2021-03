Bir yanda koronavirüs salgınından çıkışı simgeleyen "normale dönüş" çabaları, diğer yanda da sanki yasaklar falan olmamış gibi siyaseti yorumlamaya çalışanlar var.



Yazı beklerken

Anlayabildiğim kadarıyla havalar iyice ısınana kadar normale dönüş pek olmayacak. Daha doğrusu kontrollü olacak. Dün ilk kez İstanbul'da yasaksız bir cumartesi vardı. Ama her yetkili "Sakın ha" diye başlayan cümlelerle İstanbulluları dikkatli davranmaları için uyarmaktaydı. Lokantalar falan açıldıkları gün güvenlik güçleri tarafından basılma ihtimali yüzünden tedirgindiler.



Siyaset ve sorular

Siyasette ise günün en sıcak sorusu "Erken seçim var mı?" şeklindeydi. Duyumlarıma göre şu anda erken seçim ihtimali yok. Ancak 2023 yılı yaklaşırken her ihtimalin gerçekleşebileceğini düşünmeliyiz. Yeni bir anayasa ve her alandaki reform programlarının gündemde bulunacağı 2023'ün ana sorusu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alacağı kararlara ilişkin olacak. Cumhur İttifakı, TBMM'de anayasayı değiştirecek çoğunluğa sahip olmadığına göre, mesela yeni bir anayasa nasıl yasalaşacak? Ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023'teki adaylığına ilişkin gelişmeler, ne gibi kararları beraberinde getirecek?



Muhalefet ve ABD

Siyasetin muhalefete ilişkin gelişmeleri de ilgi çekiyor. Hem CHP'den hem de İYİ Parti'den ayrılanların kuracakları ittifaklar yanında, eski AK Partililerin, yani Davutoğlu'nun ve Babacan'ın ne yapacakları da merak ediliyor. Siyaset meraklılarının bir gözü Ankara'da, diğer gözü ise Amerika Birleşik Devletleri'ndeki garip gelişmelerde... New Yok'ta Trump taraftarları ile siyahi örgütlerin (Black Lives Matter/ Siyahi Hayatlar Önemlidir) sokak kavgaları bir yanda, Teksas'ta güney sınırından giren göçmenlerin salgını yaydıkları haberleri diğer yanda gelişiyor. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yeni Başkan Biden'ın telefonla görüşecekleri de açıklandı.

Kısacası, hayat normal akışını sürdürmeye çalışıyor.