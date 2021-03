Trump'ın yerine Biden'ın gelmesiyle FETÖ'cülerin neler yapabileceklerini tahmin etmeye çalışırken, New York'tan haber geldi. FETÖ'cüler, New York meydanlarında ışıklı reklamlar yapan şirkete "Stop Erdoğan" diye reklam sipariş etmişler. Türk diplomatlarının uyarıları üzerine bu reklamlar kaldırıldı. Ama yine de FETÖ'cülerin, Biden'ın Başkan olmasıyla yaşadıkları iyimserliğin bir yansımasıydı bu ilanlar. Sanırım bu iyimserliğin başka şekildeki yansımalarına da tanık olacağız. Ama artık 15 Temmuz 2016 benzeri bir darbe girişimi pek mümkün değil bu ülkede...



Biden'ın dış siyaseti

Bu arada Biden yönetiminin müstakbel davranışları konusunda başka göstergeler de var. Biden yönetiminin yeni yayınladığı "Geçici Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi"nde, ABD'nin en güçlü askeri varlığının Pasifik bölgesi ve Avrupa'da olacağına dikkat çekilirken, Ortadoğu'daki askeri varlığın ise belirli ihtiyaçlara cevap verecek kadar bırakılacağı bildirildi. Belgede, "Amerika'nın kaderi bugün daha önce hiç olmadığı kadar içinden çıkılmayacak şekilde kıyılarımızın ötesindeki olaylara bağlı hale gelmiştir" ifadesi kullanıldı.



Yeni tehditler

Belgede başta ABD olmak üzere dünyada demokrasi rejiminin muhasara altında olduğu ifade edildi. Küresel güç dağılımının değiştiği belirtilen belgede, bu değişimin ABD için yeni tehditler teşkil ettiği değerlendirmesine yer verildi. Mevcut ittifakların yanı sıra yeni ittifakların da inşa edileceği, özellikle de Amerika kıtasına büyük önem verileceği kaydedildi.



Yine İsrail bağımlılığı

Belgede, ABD'nin Ortadoğu'da İsrail'in güvenliğine bağlı olacağı ifade edilirken, "Bölge ülkeleri ile İran'ın, başka ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne yönelik tehditlerinin caydırılacağını, El Kaide ve DEAŞ ile mücadele edileceği ve bölgedeki insani krizlere ABD'nin desteğinin artırılacağı" kaydedildi. "Ancak bölgenin sorunlarına çözümün askeri güç kullanmak olduğuna inanmıyoruz ve Ortadoğu'da Amerikan menfaat ve değerlerine ters politikalar izleyen ortaklarımıza açık çek vermeyeceğiz. Bu yüzdendir ki Yemen'deki saldırılara verilen ABD desteğini çektik ve BM'nin (Yemen'deki) savaşı bitirme çabalarına destek verdik."