Garip garip işler oluyor... Avrupa Birliği, YPG'yi destekliyormuş. Aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri de YPG'nin DEAŞ'la mücadelesine övgüler düzmedi mi? Bu arada PKK da Irak'ta dilediği gibi at koşturuyor ve hatta Irak ordusunun gücü PKK'ya yetmiyormuş. Bereket Türkiye bir yandan Rusya, bir yandan Azerbaycan ile bölgesel dengeleri korumakta... Ayrıca Mısır'la da diplomatik görüşmeler başlatılmış...



Büyük Ortadoğu Projesi

Komplo teorilerine kendinizi kaptıracak olsanız, "Büyük Ortadoğu Projesi gerçekleşsin diye birileri olanca çaba harcamayı sürdürüyor" diye düşünebilirsiniz. Düşünsenize, bu birileri İran ile Irak'ı savaştırdı. Sonuçta Irak işgal edildi ve üçe bölündü. Bu arada Kürtlere de mini bir devlet kurduruldu. Daha sonra Arap Baharı falan diye bir rüzgâr estirilerek Mısır'da demokrasiye son verdirildi. Suriye'de Esad rejimi ile Suriye halkı karşı karşıya getirildi. Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri de birer kapalı rejime dönüştürüldü. Lübnan yolgeçen hanına dönüştü.



Planlanmış mıydı?

Bütün bu gelişmeler sanki 100 yıl öncesinden planlanan bir çizgiyi izliyorlar. Sanki Osmanlı varken, İsrail devletinin kuruluşu da planlanmıştı. Abdülhamid'i devirenler, sonrasını da getirdiler ve bölge parça parça edildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Misak-ı Milli sınırlarını gerçekleştirmesine de izin verilmedi. 2'nci Dünya Savaşı'ndan sonra da İran bir plana bağlı olarak önce üçe bölündü, sonra birleşirken petrolleri Amerika ile İngiltere'nin eline geçti.



Humeyni bilmecesi

Evet... İsrail'i kurduranlar acaba daha başka neleri planladılar? Acaba Humeyni de onların bir ürünü müydü? Türkiye şimdi izlediği dış siyaset çizgisiyle Büyük Ortadoğu Projesi'nin fiyaskoya dönüşmesinin mimarı olacak mı?

Acaba zaman zaman böyle düşünce egzersizleri yapmak gereksiz midir?