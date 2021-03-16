Mısır'la diplomatik ilişkilerin başlaması, ülkelerin dış politikaları ile iç siyasetleri arasındaki ilişkiler konusunu yine gündeme getirdi. Hatırlanacağı gibi Mısır'da, Sisi darbesi ertesinde Türkiye bu ülkeyle ilişkilerini dondurmuştu. Aradan geçen yıllar içinde Mısır, Türkiye aleyhindeki gelişmelerde hep taraf oldu. Örneğin, Yunanistan'la ittifak kurmayı da denedi. Ancak Doğu Akdeniz'e ilişkin sorunlar nedeniyle Yunanistan'a karşı Türkiye'nin yanında yer aldı.



Türkiye'nin darbeleri

27 Mayıs 1960 askeri darbesinden başlayarak her 10 yılda bir askeri darbelere sahne olan Türkiye'nin dış politikası da bu nedenle kesintilere konu edilmişti... Avrupa Konseyi üyeliği askıya alınan Türkiye'nin askeri rejimini ilk tanıyan ülke genellikle Amerika Birleşik Devletleri olmuştu. Mısır'daki darbeyle İhvan'ın iktidarına son verilmesi de başta İsrail olmak üzere Amerika ve Avrupa ülkelerini mutlu etmişti. Ama Türkiye, Sisi darbesini kınayarak bu ülkeyle ilişkilerini dondurmuştu.



Mısır ve Türkiye

Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için Türkiye'nin, Mısır'ın ilke ve hedeflerine uyum sağlaması gerektiğini söyledi. Meclis Dış İlişkiler Komisyonu'nda değerlendirmelerde bulunan Şükrü, Ankara ile Kahire arasında yıllarca süren gerilimli ilişkileri normale döndürme yönündeki çabaları doğrularken, iki ülke arasındaki diyaloğun hâlâ sınırlı olduğunu belirtti. Bakan Şükrü, "Türkiye'yle normal diplomatik çerçeve dışında hiçbir iletişimin olmadığını" söyledi.



Önemli gelismeler

Bilindiği gibi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır'la diplomatik düzeyde temasların başladığını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Mısır ve Türkiye halkları arasındaki yakınlığı hatırlatarak, ilişkilerin daha da gelişebileceğini söylemişti. Sonuçta özellikle Biden'ın Washington'da iktidar olması, Ortadoğu'daki tabloyu değiştireceğe benziyor. Örneğin, Mısır'ın müttefiki Suudi Arabistan ile Amerika'nın eskisinden farklı ve soğuk ilişkilere girdiği gerçeği de Mısır'ı etkilemiş olabilir.