Amerikan iç politikasındaki gelişmeler kesinlikle bizimkilerden daha ilgi çekici. Gerek Biden gerekse Trump, kendilerinden bahsettirmek için gereken her şeyi yapıyorlar. İşin en garip yanı, bunlardan biri Rusya'yı suçlarken diğeri aynı konuda karşıtını suçluyor. Bu arada bu ülkenin siyasetine, İngiliz kraliyet ailesine musallat olan bir kadın aktör de karıştı. Yani Meghan Markle'ı, galiba sonunda Beyaz Saray'a ilişkin gelişmelerde de izleyeceğiz.



'Putin katildir'

Önce Başkan Biden'ın, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin'i hedef alan tehlikeli suçlaması ile konuya girelim. Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin için katil benzetmesinde bulunarak, "Putin katil, seçimlere müdahalesinin bedelini ödeyecek" dedi.

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov, iddialara ilişkin olarak "ABD yönetimi, ülke içindeki istikrarsızlık durumu nedeniyle dış aktörleri suçluyor. Washington'un eylemleri ikili ilişkilerin normalleşmesine katkıda bulunmuyor. Amerikan yönetiminin bu tavrı, acil sorunlara karşı çözüm bulmak için eşit ve karşılıklı saygıya dayalı bir diyaloğa uzak" denildi.



Bir rapor

Amerikan Ulusal İstihbarat Dairesi tarafından yayınlanan 15 sayfalık raporda, Trump'ın müttefiklerince 3 Kasım seçimlerine giden süreçte Rusya'yla bağlantılı Ukraynalı kişiler tarafından Biden için yapılan iddiaların yayılarak Moskova'nın elinin güçlenmesinin sağlandığı belirtildi.

Bu arada Florida'ya yerleşen Trump'tan aylar sonra bomba açıklamalar geldi. Seçimde hile iddialarını yenileyen Trump, son günlerde dünyanın en çok konuşulan ismi olan Meghan Markle'a da ilginç bir mesaj verdi.



Putin ve Meghan Markle

3 Kasım 2020'de gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde Demokratların hile yaptığını ve mahkemelerin buna karşı hiçbir şey yapmadığını savunan Trump ise seçim sonuçlarıyla ilgili iddialarını yineledi. Trump ayrıca Latin Amerika ülkelerinden ABD'ye giderek daha fazla sayıda gelen göçmenlerin "ülkeyi mahvedeceğini" savundu ve bu göçlerin durdurulması gerektiğini belirtti. Kraliçe tarafından pek de sevilmediği herkesin dilinde olan asi gelin, bu kez de eski ABD Başkanı Trump'ın gündemine girdi. Trump, Fox'a verdiği mülakatta Meghan Markle'a 2024 yılındaki başkanlık seçimlerinde aday olması çağrısı yaptı. Trump bu ilginç çağrıyı şöyle açıkladı:



Kraliçe'yi seviyor

"Eğer bu gerçekleşirse sanırım seçim yarışına girmek benim için daha cazip olacak. Ama bu söylediklerim sizi yanıltmasın. Kraliçe Elizabeth'i çok seviyorum ama Meghan'a hiç de hayran sayılmam. Kraliçe'yle tanıştım ve onun muazzam bir insan olduğunu düşünüyorum, Meghan'ı ise pek sevdiğimi söyleyemem. Karşımda aday olursa onu yenmek için yarışa girmek benim için daha çekici hale gelecektir."

Bilindiği gibi eski Başkan Obama'nın eşi de, Meghan Markle'ı İngiliz sarayına karşı korumak gerektiğini söylemişti.