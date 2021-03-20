İç politikaya girip HDP'nin kapatılmasına ilişkin davaya mı, HDP ile CHP'nin kankalığına mı, yoksa çarşamba günü yapılacak olan AK Parti'nin Büyük Kongre'sine mi takılalım? Ya da Amerika'nın yeni Başkanı Biden'ın davranışları yüzünden Rusya ile ilişkilerin yeni bir Soğuk Savaş'a benzer şekilde gerginleşmesine mi eğilelim?



Putin'in cevabı

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın ABD seçimlerine karıştığına dair iddialar üzerine, "Putin katil, bedelini ödeyecek, yakında göreceksiniz" demişti. Bu sözlere Putin önce, "Biden aynaya baksın, daha doğru olur" diye cevap verdi. Arkasından da Biden'a canlı yayında tartışma teklifinde bulundu...



Erdoğan, Putin'i tuttu

Amerika ile Rusya arasındaki bu gergin ilişkiler bizi de rahatsız etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı ertesinde verdiği demeçte şöyle konuştu:

"Doğrusu Sayın Biden'ın Putin ile ilgili bu ifadeleri, bir devlet başkanına yakışmayan bir ifadedir. Bir devlet başkanının, kalkıp Rusya gibi bir devlet başkanına böyle bir ifadeyi kullanması gerçekten kabul edilebilir, yenilir yutulur bir ifade değildir. Bana göre de Sayın Putin gerçekten çok çok akıllıca, çok şık bir cevap vermek suretiyle gereğini yapmıştır."



AK Parti kongresi

Türkiye'nin çok açık biçimde Putin'i desteklemesi karşısında bakalım Biden ve Amerika ne tepki verecek? Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin çarşamba günkü kongresine ilişkin soru üzerine, kongre için ön hazırlıkları kararlı bir şekilde yaptıklarını, sloganlardan çarşamba günü yapacağı konuşmaya kadar her şeyin en ideal şekliyle hazırlandığını söyledi.

Çarşamba günü yapacağı konuşmanın adeta 2023'ün bir manifestosu olacağını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:



Önemli bir konuşma

"Gerek insan haklarıyla ilgili reform paketi, gerekse ekonomi paketiyle ilgili bütün bunları kapsayan çok daha geniş anlamda bir konuşmayı şu anda planlamış durumdayım. İnşallah çarşamba günü bu konuşmamızı ifade ederek aynı zamanda da AK Parti olarak Milliyetçi Hareket Partisi'yle bir Cumhur İttifakı olarak 2023'e doğru çıktığımız bu yolda, bu dayanışmamızın gereği nelerdir, neler olacaktır, bunları da en güzel şekilde ifade edeceğiz."