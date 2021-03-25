Dünkü AK Parti Büyük Kongresi'nin tartışılmaz yıldızı tabii ki Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Tayyip Erdoğan'dı... Kongre salonu dışındakilere hitaben önce otobüsün üzerinden konuştu, sonra da salondaki delegelere ve konuklara hitap etti. Burada her ilin delegelerine seslenirken, bu iller hakkında söyledikleri de etkileyiciydi.



Sadık Albayrak

Kongre salonunda bulunan davetliler arasında Sadık Albayrak dikkati çekiyordu. Sadık Albayrak, Bilal Erdoğan'ın yanında ve Emine Erdoğan'ın hemen arkasında, ikinci sıradaydı. Berat Albayrak ise salonda değildi. Kongrede ön plana çıkan isim ise iki Genel Başkan vekilliğinden birine getirilen Binali Yıldırım'dı... Bu arada katılımcılar arasında MHP'yi temsil eden TBMM Başkanvekili Celal Adan, bir heyetle birlikte bulunuyordu.



Yeni anayasa

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması, birkaç gün önce MHP Kurultayı'ndaki Devlet Bahçeli'nin yaptığı konuşmayı hatırlatıyordu. Bahçeli de Cumhur İttifakı'nın sağlamlığını ve kalıcılığını vurguladıktan sonra, siyasi hedef olarak 2023'ü göstermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise hem 2023'ten hem de 2053 ve 2071'den söz etti. Konuşmanın ağırlıklı bölümü yeni anayasaya ilişkin beklentiler üzerineydi. Bu konuda geçmiş tek parti döneminden ve daha sonra askeri darbelerle dolu vesayet döneminden söz etti. Yeni anayasanın alınan derslerle ülkenin önünde yeni bir sayfa açması gerektiğini söyledi.



Bazı uyarılar

Erdoğan'ın dikkate değer bazı yaklaşımları şöyleydi:

"Vatandaşlarıma buradan bir çağrıda bulunuyorum. Milli servetimiz olan evlerindeki döviz ve altını, çeşitli finans araçlarına yatırarak ekonomiye ve üretime kazandırmalarını istiyorum."

"Siz içeride birilerinin 'battık, bittik, yıkıldık, öldük' diye terane tutturduğuna, kendi ülkelerini kötüleme yarışına girdiklerine bakmayın. Bunlar kendi ülkelerinin ve milletlerinin felaketinden iktidar devşirme hevesinde olan, gözlerini kin ve nefret bürümüş, kifayetsiz muhterislerdir."

"Kadın haklarını vicdan yerine kâğıtlarda arayanlar var."