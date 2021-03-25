Video Haber Mehmet Barlas | AK Parti Kongresi’nin yıldızı tabii ki Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Erdoğan’dı

Mehmet Barlas | AK Parti Kongresi’nin yıldızı tabii ki Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Erdoğan’dı

Mehmet Barlas | AK Parti Kongresi’nin yıldızı tabii ki Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Erdoğan’dı
25.03.2021 | 09:13

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Mehmet Barlas'ın 25.03.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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