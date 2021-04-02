İstanbul Boğazı'nda Panama bandıralı bir geminin arızalanıp sürüklenmeye başladığı haberi bana eski günleri hatırlattı. Sözünü ettiğim zaman dilimi 1950'li yıllardı...



Trafik yok gibiydi

O yıllarda ben Yeniköy'den denize girerdim ve Boğaz'ı yüzerek geçip karşıya giderdim. Akıntı Kandilli'ye sürüklerdi. Sonra da kayıkla gelip alırlardı ve kürek çekerek Yeniköy'e dönerdim. O dönemde Boğaz'da trafik yok gibiydi. Rusların bir tek tankeri vardı Boğaz'dan geçen. Kum takaları, arkalarında filikalarıyla geçerlerdi. Bizler de yüzerken bunlara tutunup Tarabya'ya kadar girerdik. Sonra başka bir takanın filikasına tutunup Yeniköy'e geri dönerdik.



Boğaz bizimdi

Kısacası, İstanbul Boğazı sanki sadece bize aitti. Sürat tekneleri falan da yoktu. Bir yalının çocuğuna 3 beygirlik Evinrude motor almışlar, hayretle bu motorun teknesini izlerdik. İşte bu Boğaz, Montrö Antlaşması'nın Boğaz'ıydı. Yani kontrol bizdeydi ama zaten kontrol edecek fazla bir şey de yoktu. 2'nci Dünya Savaşı'nda iki tane Alman gemisinin Karadeniz'e geçmesine izin verdiğimiz için, Ruslar yani Sovyetler hesap sormuşlardı.



Çarpışan tankerler

Lozan Antlaşması'nda ise Boğazların kontrolü bizde değildi. Bu ayıp 1936'da Montrö ile düzeltildi. Ancak bu kontrolün ne anlama geldiğini kazalar başlayınca anladık. Örneğin, 1960'larda iki tanker çarpışınca çıkan yangın aylarca sürmüş ve bizim Yeniköy'e park eden araçtakiler, Neron gibi Beykoz'daki yangını izlemişlerdi. Bütün o değişimi, Boğaz'ın yoğun trafiğini ve yalılara çarpan gemileri düşününce "Kanal İstanbul"un gerekliliğini anlıyorum.



Panama gemisi

Bakın işte... Son olarak Panama bandıralı River Elbe isimli kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı geçişi sırasında makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Kıyı Emniyeti römorkörleri tarafından kurtarılan gemi, Ahırkapı açıklarına demirledi. Saat 10.45 sıralarında Yeniköy açıklarına gelen 90 metre uzunluğundaki gemi, makine arızası yaparak sürüklenmeye başladı. Kuru yük gemisi kıyıya 1 metre kala durabildi. Geminin sürüklenmesi ve kıyıya çok yakın bir noktada durması, vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.



Valinin mesajı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından görüntü paylaşıp açıklamada bulundu. "İstanbul Boğazı'nda bugün önemli bir kaza tehlikesi atlattık" diyen Yerlikaya, "River Elbe gemisi, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ile Kıyı Emniyetimizin müdahalesi sonucu can/mal kaybı/çevre kirliliği yaşanmadan Ahırkapı açıklarına çekildi. İstanbul'umuza geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.