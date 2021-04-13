Türkiye'de muhalefet partilerini ve özellikle anamuhalefet CHP'yi izliyorsanız, siyaset mesleğinin çok kolay ve basit bir uğraş olduğunu zannedersiniz.

Artık Mısır'daki sağır sultan bile dünyadaki dengelerin yeniden oluştuğunu duymuştur. Adeta yeni bir Soğuk Savaş sahnelenmekte, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin'i hedef göstererek, yeni Soğuk Savaş'ın provasını yapmaktadır. Bu ülkede başkan olan Biden, globalci politikaları temsil etmekte ve özellikle Amerikan derin devletine hizmet eden bir portre vermektedir. Bizim de üye olduğumuz NATO, sanki Varşova Paktı varmış gibi, üyelerini kamplaşmaya davet etmektedir.



Türkiye çok değişti

Bu arada Türkiye artık eski Türkiye olmaktan çıkmıştır. Hem bölgesinde hem de Akdeniz'de ve Libya'da yeni atılımlar atmaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le kurduğu akılcı diyalog, Türk-Rus ilişkilerine olumlu biçimde yansımaktadır. Yenilenen altyapı ve ulaşım sistemleri sayesinde hammadde yüklü trenler Çin'e gidebilmekte, THY alanında iler konumuna gelmektedir. Ayrıca Türkiye, kendi silahını da üretebilir hale gelmektedir.

Bu gelişmenin de bir sonucu, kardeş Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ı kurtarmasında Türkiye'nin ağırlıklı rol almasına dayanmıştır. Buna benzer sayısız örnekle Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin yeni dünya düzenindeki yerinin eskisinden çok farklı olacağını söyleyebiliriz.



Onların tek uğraşı var

Gelelim Türkiye'deki anamuhalefetin ve genel olarak muhalefetin durumuna... Onlar için tek uğraş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırmaktır. Özellikle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve CHP sözcüleri, yalan yanlış demeden Cumhurbaşkanı'na saldırıyorlar. Bu sırada dünya dengelerinin değiştiği ve yeni Soğuk Savaş dönemine girilmesi ihtimali, onlar için yoktur.

Birilerinin muhtıracılığı canlandırma girişimi ya da HDP'nin Millet İttifakı'na neleri kattığı ise onları adeta hiç ilgilendirmiyor. Türkiye'nin başarılarından kederlenmekten ve akılcı girişimleri engellemekten başka emelleri yok...

Ne dersiniz.. Demokratik siyasette muhalefet partisi olmak bu mudur?