Dünyadaki haksızlıklara ve kural dışılıklara baktığınız zaman, Türkiye'nin bir Ortadoğu ülkesi olmasına rağmen ne denli gelişmiş olduğunu görebilirsiniz. Elbet biz de geçmişte hiç yaşanmamış olmaları gereken durumları yaşadık. Düşünün ki 20'nci yüzyılın ikinci yarısında bir başbakan ile iki bakanı idam ettik. Vesayet düzenine son verilinceye kadar her 10 yılda bir darbelere sahne olduk. Ama 15 Temmuz 2016 FETÖ'cü darbe teşebbüsünden bu yana bilincimizle birlikte gelişmişlik düzeyimiz de güçlendi.



Vahşet örnekleri

Şu anda mesela Myanmar'da olup bitenler bize ne kadar yabancı geliyor... Askerin kendi halkına ateş açması ve hiç acımadan kendi insanlarını öldürmesi, çok acı değil mi? Ya da 4 milyon mülteciye sığınak olan Türkiye, Yunanistan'ın mültecilere karşı uyguladığı insafsızlıkları izlerken, çok farklı görünmüyor mu? Kuzey Kore diktatörünün kafası kızdığı zaman bakanlarını uçaksavarla kurşuna dizdirmesi, ne kadar uzak bir gerçek değil mi?



Bahtsız Filistinliler

En fazla aklı zorlayan durum ise, her alanda gelişmiş olan İsrail'in Filistinlilere yaptıklarıdır. Son olarak 13 yaşındaki bir çocuk, El-Halil kentinin Bab Ez-Zaviye Mahallesi'nde İsrail güçlerince atılan plastik merminin hedefi oldu. Çocuğun babası, atılan plastik merminin 13 yaşındaki oğlunun sağ gözüne isabet ettiğini ve İzzeddin'in vurulduğu anda bir manav dükkânının içerisinde bulunduğunu ifade etti. Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüsünde İzzeddin'in bir manav dükkânında dışarıdaki olayları izlediği ve plastik mermiyle vurulduğu görülüyor.



Kıymet bilelim

Bütün bu acı gerçekleri izlerken, Türkiye'nin kıymetini bilmemiz gerektiğini hissetmiyor musunuz? Terörizme ve her çeşit asayişsizliğe karşı amansız bir mücadele veriliyor bu ülkede... Yani darbe gösterileri yapmak da, kadınlara kötü muamele de bizden uzak olmalıdır.