İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, "SDG" adını kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın sözde genel komutanı Ferhat Abdi Şahin'le görüşmesinde, "İsveç olarak, sizlerle uzun süre işbirliği yapmaya ve yardım etmeye hazırız" demiş.



Cevap yok mu?

Bu tür haberleri duyunca "Ne Türkiye'yi ne de bölgeyi tanıyan akılsız cahillerin ağızlarının payları verilmeli" diye düşünüyorum. Zaten hem iktidar olan AK Parti'nin sözcüleri hem de İletişim Başkanlığı bu akılsızlıklara gereken cevabı veriyorlar. Beni çok şaşırtan durum, muhalefetin ve özellikle CHP muhalefetinin dorudan Türkiye'nin güvenliğini ve bütünlüğünü hedef alan bu tür saygısızlıklar karşısında sessiz kalmalarıdır.



Hangi Türkiye

Sanki iki tane Türkiye var. "Bizim Türkiye" ve "onların Türkiye'si" gibi... Amerika veya İsveç, PKK/PYD'ye destek verince bunlardan çıt çıkmıyor. Kendisini ittifakın patronu olarak sunan Amerika Birleşik Devletleri, 1999'dan beri FETÖ'yü ağırlayıp destek veriyor. Son olarak Türkiye'yi kana bulayan 2016'daki 15 Temmuz darbe teşebbüsünde de Amerikan desteği yok muydu? Ama bu darbeye önce karşı çıkan CHP'nin Kılıçdaroğlu'su, kısa sürede çark etmedi mi? Bunlardan FETÖ hakkında söz duyuyor muyuz?



İşin tadı kaçıyor

HDP'ye bir şey diyemiyorum. Onların varlık sebebi, özde İsveç Savunma Bakanı ile aynı çizgide değil mi? Ancak CHP'yi anlamak mümkün değil. Sanki bir sömürge ülkesinin dışarıdaki bir merkeze bağlı partisi gibiler. Ancak bu işin tadı kaçmaya başladı... Türkiye'de kitleler çok deneyimlidir. Bu ülkenin çıkarlarını korumayanları halk affetmez.