Gazeteci olarak en fazla özen göstermemiz gereken durum gündemi yakalamaktır. Şevket Süreyya Aydemir'in "Suyu Arayan Adam" kitabında, Doğu Anadolu'da yaşayan bazı yaşlıların Cumhuriyet kurulduğunun farkında olmadıkları ve hala İstanbul'da bir padişahın var olduğunu zannettikleri anlatılır. Gazeteciler arasından gündemi böylesine kaçıranlar herhalde hiç yoktur.



Sosyal mesafe uyarısı

Acaba TRT gibi kamu kurumlarının da gündemi kaçırmamak gibi bir sorumlulukları olmalı mıdır? Örneğin TRT Nağme radyosunda neredeyse her saat başında Kovid- 19'a ilişkin uyarılar yayınlanıyor. Ve bu uyarlarda hala "Sosyal mesafeyi koruyun" deniliyor. Bu uyarıyı yayınlayanlar acaba bütün Türkiye'nin ev hapsinde olduğunun yani "Tam Kapanma"nın farkında değiller mi? İnsanlar baharda eve kapatılmaktan ötürü burunlarından soluyorlar ve TRT hala "Sosyal mesafeyi koruyun" diyor.



Avrupa'nın gündemi

Gelelim Avrupa'nın gündemine... Yani Fransa'daki ve Almanya'daki darbe girişimine ilişkin haberlere. Buna göre Fransa'daki emekli generallerin muhtırasından sonra Almanya'da da emekli askerlerin darbe hazırlığı yaptığı ortaya çıkmış...



Almanya'da darbe girişimi

Berlin'de yayınlanan Der Tagesspiegel gazetesinde çıkan ve ardından güvenlik birimlerince de doğrulanan habere göre, "Emekli ve Eski Askerler Grubu" adı altında bir araya gelen yaklaşık 13 bin emekli ve eski asker, koronavirüs salgını kapsamında Merkel hükümeti tarafından alınan karantina kurallarını eleştiren veya salgının varlığını inkar eden hareketin içine sızmayı ve Berlin'de düzenlenen gösteri ve mitinglerde olay çıkartıp, devlet kurumlarına yönelik saldırılar düzenlenme planları konusunda iletişim içerisindelermiş.. Bu emekli askerlerin Telegram adlı mobil mesajlaşma uygulaması üzerinden bir araya gelerek, Berlin'de ayaklanma ve darbe planladıkları ortaya çıkmış...



Fransa'da darbe girişimi

Fransa'da da iç savaş uyarısı yaparak, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u hedef alan bir bildiri kaleme alan askerlere ağır yaptırım geliyormuş.. Fransa Genelkurmay Başkanı François Lecointre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a iç savaş uyarısının yapıldığı e-bildiriye imza atan, aralarında emekli generallerin de bulunduğu askerlere yaptırım uygulanacağını bildirdi. Lecointre, Le Parisien'e verdiği özel röportajda, metne imza atan binlerce asker arasında 4'ü subay 18 muvazzaf asker tespit ettiklerini söylemiş.