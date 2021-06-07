Mehmet Barlas | Eğer çalışmalar aksaksız sürdürülürse 3 yıl sonra Marmara kurtulmuş olacak

Çok uzun yıllar önce bir mavi yolculukta Ege'nin uzak bir koyunda demirlemiştik. Yüzerek kıyıya çıktığımızda, yaşlı bir Amerikalının yerden bir şeyler topladığını görüp, şaşırdık. Sonuca anladık. Bu adam, kıyıdaki atılmış sigara izmaritlerini topluyormuş. Bize sigara filtrelerini gösterdi ve "Bunlar sonsuza kadar doğaya karışmazlar. Çevreyi kirletirler" dedi. Aramızda gülüştük ve "Adamcağızın takıntısı deme bunlarmış" diye dedikodu da yaptık.



Dünyamız...

Kendi memleketinden çok uzak toprakların temiz kalması için uğraşan bu Amerikalı'nın telaşının nedenini şimdi güzelim Marmara Denizi'nin ölümünü izlerken, daha iyi anlıyorum. Belki uzayda yaşayabileceğimiz başka gezegenler de var. Ama şu anda elimizdeki tek gezegen bu dünyadır... Bize hayat veren ve milyonlarca yıldır üzerindeki canlıları besleyip geliştiren bu dünyayı kendi ellerimizle öldürmenin, ne kadar ağır bir bilinçsizlik olduğunun farkına varmanın zamanı gelmiştir, geçmektedir.



Güzel Marmara

Bir iç deniz olan Marmara'dan sayısız türde balık çıkardı. marmara'nın karidesleri farklı lezzetliydiler. Karadeniz'in ve Akdeniz'in en güzel senteziydi Marmara... Ve şimdi bu genellikle ölü bir deniz görüntüsünde. Döküntülerimizle ve bilinçsizliğimizle biz öldürdük Marmara'yı. Ve şimdi bütün ümidimiz Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarındaki hedefe en kısa zamanda ulaşabilmemizdir.



Bakan Kurum konuştu

Kurum Kocaeli'nde yaptığı açıklamalarda özetle şöyle konuştu:

* 700 bilim insanı, STK katıldı, fikir ve önerilerini paylaştılar. İnşallah hep birlikte bir afet yönetim planı çerçevesinde Marmara'mızı koruyacağız ve koruma altına alacağız. İklim değişiyor ve etkilerini her yerde hissediyoruz. Tüm desteği belediyelere vermek suretiyle bu süreci halledeceğiz. 7 gün 24 saat çalışmalarımızı göreceksiniz.



3 yıl gerekiyor

* 3 yıl içinde gereken adımları atıp Marmara'yı kurtaracağız. Sayın Cumhurbaşkanımız tüm çevre projelerimize destek veriyor. Tüm adımları oluşturacağımız koordinasyon grubunda tartışacağız. Çevre Komisyonumuz, valililerimiz burada... Oluşturacağımız internet sitesinden de vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz.



Acil eylem planı

* Katı atıktan karasal çöplere sanayi yatırımlarına bu alanın izlenmesine acil eylem planı çerçevesinde alanın korunması ve deniz çöplerinin toplanmasına ilişkin adımlar atılacak. Zaten biz sürekli üniversitelerimizle işbirliği içindeyiz. Deniz suyu sıcaklığının Ege Denizi'ne göre arttığı tespitleri var. Arkadaşlarımız numuneler aldı. Test ettik, eylem planını oluşturduk.

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