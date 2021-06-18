Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve AK Parti yönetiminin siyasi başarısının arkasında, MHP ile birlikte kurulan Cumhur İttifakı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin vizyoner yaklaşımı bulunuyor. Siyasi tarihimizdeki hiçbir koalisyon ve hiçbir ittifak, Cumhur İttifakı kadar etkili olmamıştır.



Vizyon farkı

Tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin her konuda yüzde yüz aynı düşünmeleri mümkün değildir. Neticede bu iki siyasetçinin formasyonları da, geçmişleri de farklıdır. Ancak 15 Temmuz 2016'da Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne ve bağımsızlığına yöneltilen FETÖ ve Amerika güdümlü darbe girişimi, geçmişi adeta geride bırakmıştır. MHP ve Bahçeli olayın çapını anladıkları için artık ayrıntılar önemini yitirmiş ve Cumhur İttifakı doğmuştur. Eğer CHP yönetiminde ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun beyninde aynı gözlem gücü bulunsaydı, bugün CHP de hem iktidara ortak hem de Cumhur İttifakı üyesi olurdu. HDP ile cepheleşmek gibi anlamsız uğraşlara girmezdi.



Güçlü destek

Şu gerçeği hiç unutmayalım... Cumhurbaşkanı Erdoğan, dış dünya ile zirvelere katılırken ve Türkiye'nin çıkarlarını korurken, Bahçeli desteğini hiç kesmemişti. Örneğin, geçen salı MHP Grup toplantısındaki konuşmasında söyledikleri, Cumhurbaşkanı'na destekten başka anlam taşımıyor. Hatırlayalım mı?



Soğuk rüzgârlar

"Türkiye ile ABD arasında soğuk rüzgârların estiğini bilmeyen kalmamıştır. İki ülke arasında kalın buzların çözülmesi samimi dileğimizdir" diyerek sözlerine başlayan Bahçeli, özetle şunları söyledi: "Zirve öncesi Türkiye'yi ilzam eden ABD Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin NATO müttefiki gibi davranmadığını, S-400 almasının ve Doğu Akdeniz'deki adımlarının rahatsız edici olduğunu yüzsüzce ifade etmiştir."



NATO yararlı mı?

"Aklı sıra dünya demokrasilerini bir araya getirmeyi amaçlayan Biden, bu Grad füzelerinin PKK'nın eline nasıl geçtiğiyle ilgili bir durum tespiti yapmış mıdır? NATO, bugüne kadar Türkiye'nin hangi güvenlik ihtiyacına cevap vermiştir? Sayın Cumhurbaşkanı ile ABD Başkanı Biden arasındaki görüşmede Türkiye'nin haklı beklentileri, tüm berraklığıyla aktarılmıştır."