Mehmet Barlas | Cumhur İttifakı sağlığını korudukça Türk dış politikası kararlı olacaktır
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Mehmet Barlas'ın 18.06.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...