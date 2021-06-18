Video Haber Mehmet Barlas | Cumhur İttifakı sağlığını korudukça Türk dış politikası kararlı olacaktır

Mehmet Barlas | Cumhur İttifakı sağlığını korudukça Türk dış politikası kararlı olacaktır

Mehmet Barlas | Cumhur İttifakı sağlığını korudukça Türk dış politikası kararlı olacaktır
18.06.2021 | 12:20

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Mehmet Barlas'ın 18.06.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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