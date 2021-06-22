Kendilerini siyasetin derin aklının sahibi olarak görenler, HDP kapatılsa da açık kalsa da bundan sadece o partinin yararlanacağını iddia ediyorlar. Sahip oldukları belediyelerle ülkeyi bir hendekler savaşının eşiğine getiren ve kendileri ile PKK terörü arasına bir ayraç koyamayan HDP, meğer Türk demokrasisinin sağlığının güvencesiymiş.



Kurtuluş Tayiz yazmış

Sevgili arkadaşım Kurtuluş Tayiz, dünkü Akşam'da bu safsataya "Artık yeter" demiş ve şöyle yazmıştı:

"Derin suikastlar, faili meçhul cinayetler... 90'larda Türkiye'nin başına bela edilen bu kanlı olayların arkasında Amerika'nın uzantısı 'paralel devlet' vardı. Amaç da terör örgütü PKK'yı siyasallaştırmak ve Kürtlerin desteğini kazanmasını sağlamaktı.

Bu cinayetlerle PKK bağlantılı siyasi partilerin taban bulması sağlandı. 7 Haziran öncesi ise işi toplu katliamlara vardırdılar. Seçime iki gün kala Diyarbakır'da HDP mitinginde patlatılan bomba hafızalardadır. Suruç ve Ankara Garı patlamaları da öyle..."



Terör ve demokrasi

"Bu terör saldırılarıyla Türk siyaseti dizayn edilmeye çalışılmış, HDP'ye büyük bir toplumsal destek sağlanması hedeflenmiştir. Türkiye, bu dönemleri her ne kadar geride bırakmayı başarmışsa da tümden sıfırlayacak noktaya gelememiştir. Seçim sathı mailine girildiği her seferinde siyasi cinayetler gündeme gelmeye devam etmektedir."



İddianame kabul edildi

Evet, artık doğal gündemi kovalamaya başlayabiliriz. HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden açılan davada ilk incelemesini tamamlayan Anayasa Mahkemesi, iddianamenin kabulüne karar verdi. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemiyle yeniden açılan davada iddianamenin oybirliğiyle kabulüne karar verdi. HDP'nin hazine yardımlarının bulunduğu banka hesabına bloke konulması yönündeki tedbir talebinin bu aşamada reddine hükmedildi.



Ceza davası

Anayasa Mahkemesi raportörünün, iade gerekçesindeki eksikliklerin giderildiği tespitini yaparak iddianamenin kabulü yönündeki hazırladığı raporu ve başsavcılığın iddianamesini yeniden inceleyen heyet, iddianamede eksiklik tespit etmeyerek oybirliğiyle kabulüne karar verdi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, bir siyasi partinin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne açılan davalarda "ceza davası" prosedürü izleniyor. Hazırlanacak tensip tutanağında kapatma davası sürecinde izlenecek yöntem belirlenecek.