Mehmet Barlas | Bakalım Türk demokrasisi HDP olmadan da yaşayabilecek mi?
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:05
Mehmet Barlas | Bakalım Türk demokrasisi HDP olmadan da yaşayabilecek mi? 22.06.2021 | 11:14
06:19
Yavuz Donat | Çırpınırdı Karadeniz 22.06.2021 | 11:12
02:53
Haşmet Babaoğlu | Toplumu okuyamayan politikacılar... İşte muhalefet! 22.06.2021 | 11:10
01:42
03:26
Son dakika haberi: Ege Denizi'nde korkutan deprem! | Video 22.06.2021 | 01:31
00:51
Yılmaz Özdil ile Uğur Dündar birbirine girdi! | Video 22.06.2021 | 00:26
01:10
Bakan Koca duyurdu: Aşılama hızında en iyi performans Türkiye’nin | Video 21.06.2021 | 23:31
01:30
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı ile görüştü! | Video 21.06.2021 | 23:07
00:40
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı ile görüştü! | Video 21.06.2021 | 22:47
31:49
01:48
01:07
04:56
SON DAKİKA HABERİ: Başkan Erdoğan: ABD ile yeni bir dönem başlıyor | Video 21.06.2021 | 20:14
01:56
02:33
04:34
01:29
02:17
01:29
Mehmet Barlas'ın 22.06.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...