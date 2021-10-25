Bakanlar Kurulu'nun bugün yapacağı toplantı ve arkasından Cumhurbaşkanı'nın halka hitap etmesi çok etkili olacak. Çünkü Türkiye'de suçlarıyla ile tanınmış insanların sosyal medyayı kullanarak gündemi işgal etmeleri tadı kaçan bir uygulama haline geldi. İnsanlar artık resmi açıklamalara değil bu gibi dedikodu söylentilerine kulak veriyor. Haksız da değiller. Çünkü Türkiye'nin iki büyük partisi kaset komplolarıyla kadrolarını değiştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Deniz Baykal gitti, Kemal Kılıçdaroğlu geldi. MHP'de de bazı yöneticiler görevlerinden uzaklaştırıldılar.

Türkiye'yi bilmeyen bir kişi burayı kabile sanır. Oysa burada bakanlıkların yanında bir de Milli İstihbarat Teşkilatı var. Yani devlet uçan kuştan bile haberdar. Ama nedense sosyal medyada yayılan kasetler, dedikodular insanları titretiyor, siyasi gündemi değiştiriyor. Şu anda Kıbrıs sanal alemin eğlence konusu oldu. Ve hiç kimse bu konuda bir şey yapamıyor.

Bugün toplanacak olan Bakanlar Kurulu'nda Türkiye'nin gerçek gündeminin egemen olacağı bir yapı herhalde ele alınacaktır. Ve Bakanlar Kurulu toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan halka bu dedikoduların, yasa dışı çıkışların, kanun kaçaklarının gündeme egemen olmasının nedenlerini anlatacaktır. Türkiye bu konuda aydınlanmaya ihtiyaç duyuyor.

FETÖ gibi, PKK gibi güçlerle boğuşmaya alıştık. Bunların peşinde hem silahlı kuvvetler hem de yargı gücü gidiyor. Ama ortamı dedikodular sarınca buna kimsenin gücü yetmiyor.