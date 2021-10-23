Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" sloganıyla başlattığı Birleşmiş Milletler'de reform arayışı, ilk ciddi cevabı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den aldı.

Putin, Rusya'daki bir panelde bu konuya değindi ve Erdoğan'ın ilgi çekici şeyler söylediğini belirtip "Ancak Güvenlik Konseyi üyelerinin sayısını artırıp hepsine veto hakkı tanımak işi çıkmaza sürükler" dedi.

Dün bu sütunda Rusya'nın da NATO'ya girmesini tavsiye etmiştim.

Putin, Rusya'daki konuşmasında NATO'ya girmekten söz etmedi, ancak NATO'nun kuruluşundan bu yana yer alan değişikliklerin altını çizip dedi ki: "NATO kurulduğunda Varşova Paktı üyeleri olan ülkelerin hepsi NATO'ya girdiler. Yeni dengeler oluştu, sadece Çin'in dünya politikasına koyduğu ağırlığı görmek, değişimin çapını anlamaya yeter."



SALGIN, EKONOMİLERİ MAHVETTİ

Görüldüğü gibi dünya yeni arayışların eşiğinde. Birincisi, dünyanın yaşadığı Kovid-19 adı verilen salgın felaketi bütün ekonomileri mahvetti.

Dünyadaki enerji fiyatları anormal tırmanışlar gösteriyor. Kıtlıklar, yokluklar en gelişmiş ekonomileri sarsıyor.

Salgına karşı önlem olarak insanların evlerinden çıkmamaları ve okulların kapatılması yaşamı da mahvetti.

Şu anda dünyanın çeşitli ülkelerinde salgın bazen çıkıyor, bazen iniyor ama hiç bitmiyor.

Bu da yetmezmiş gibi aşı üreticilerinin yoksul ülkelere karşı haksız rekabet uygulamaları var.

Pahalı fiyatlarla aşı pazarlamayı marifet sanıyorlar. Ve bu arada ölüm rakamları hiç düşmüyor.



GÜÇLÜ BİR YÖNETİM VAR

Biz Türkiye olarak diğer ülkelere göre daha şanslıyız. Çünkü güçlü bir merkezi yönetim var.

Kararlar anında alınıyor ve hemen uygulanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye sadece Ortadoğu'nun değil Avrupa'nın ve Asya'nın da etkin bir ülkesi haline geldi.

2023 seçimlerine uzanan dönemde dilerim muhalefet bilinçsiz siyasetle Türkiye'yi durduğu yerde zayıflatmaz.

Ayrıca ana müttefikimiz Amerika'nın, Fetullah Gülen'e ve PKK'ya verdiği destek de dilerim hep böyle devam etmez.