Video Haber Mehmet Barlas | Putin de ‘Dünya değişti’ diyor
Mehmet Barlas | Putin de ‘Dünya değişti’ diyor

Mehmet Barlas | Putin de ‘Dünya değişti’ diyor

23.10.2021 | 12:32

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Mehmet Barlas'ın 23.10.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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