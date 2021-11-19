Dünyayı eski biçimde izlemek yetmiyor. Pek çok yeni unsur kafaları karıştırarak galiba dünyayı da değiştiriyor.

Bundan en fazla salgın döneminde kuşkulandık. Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan bir virüs, bütün dünyayı çığırından çıkardı.

Milyonlarca öğrenci okullara gitmedi, insanlar evlerine kapandı ve birbirlerinden nefret eder oldular. Karı-koca ayrılıkları zirveye ulaştı.

Şimdi bütün bu olayların sorumlusu olarak birkaç tane süper zengini görmeye çalışıyoruz.

Bunların başında da Bill Gates geliyor.

Bill Gates, sözde Afrika'daki salgınları önlemek için ilaç fabrikaları kuracaktı.

Derken bir baktık ki Türkiye'de arazi almaya çalışıyor.

Bu da yetmedi, şimdi "Çiçek hastalığı tehlikesi var" diye yeni bir aşı kampanyasının öncülüğünü yapıyor.



BU ZENGİNLERDEN KUŞKULUYUZ

Yeni dünyada izlenmesi gereken bir diğer kişi de elektrikli arabayı yapan Elon Musk.

Bu adam bir yandan 5-6 milyar dolarla dünyanın açlıktan kurtulamayacağını iddia ediyor, hayatı Mars'a taşımaya çalışıyor, diğer yandan ise Bitcoin gibi dijital paralarla dolara karşı savaş açıyor.

Bir de Jeff Bezos var.

Perakendeciliği dünya çapında bir imparatorluk haline getiren garip bir Amerikalı.

Bu adamın fantezisi de uzay. Arada bir uzaya yolculuk yapmayı marifet sanıyor.

Başta da söylediğim gibi, bu yeni dünya adeta gerçek olmayan bu adamların davranışına bağlı gelişmeler gösteriyor.

Bütün dünyada kuşku var. Acaba bu salgınları bunlar mı üretiyor? Aşılardan ve yasaklardan doğan servetler bunlara mı gidiyor? Bilemiyoruz.



GERÇEKLERDEN AYRILMAYALIM

Biz Türkiye olarak gerçekçiliği seçmeliyiz.

Açıkçası bu yeni dünya düzeni, Türkiye'yi de biraz çığırından çıkardı.

İki senedir her akşam televizyonda sağlıkla ilgili birbirini tutmayan mesajlar dinliyoruz.

"Hastalık bitecek" deniyor, derken ölü sayısı artıyor. Ve her gün aşı rakamları veriliyor ama sonuç değişmiyor.

Demek istediğim şu: Gerçeklerden ayrılmayalım. Biz kendimizi bu süper zenginlere ve onların ürettiği hastalıklı dünyayı kaptırırsak aklımız başımızda kalmayacak.

Şu anda durum biraz öyle değil mi?