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Mehmet Barlas | Kime inanalım? 19.11.2021 | 16:51
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Mahmut Övür | Helalleşme sonrası CHP’de konuşulanlar 19.11.2021 | 16:49
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Engin Ardıç | Görünen köy ve kılavuz 19.11.2021 | 16:39
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Haşmet Babaoğlu | Görünmez hapishaneden çıkmak... 19.11.2021 | 16:37
01:36
İBB’de mobbing hız kesmiyor | Video 19.11.2021 | 16:31
02:05
00:46
İBB’nin övündüğü Balık Hali’nin yapımına İmamoğlu karşı çıkmış | Video 19.11.2021 | 16:05
00:27
02:01
Kılıçdaroğlu dünü çabuk unuttu, yalanlarına devam etti | Video 19.11.2021 | 14:12
03:43
08:41
Bakan Akar'dan NATO açıklaması | Video 19.11.2021 | 10:52
00:46
Tunceli’de teröristlerin inlerine girildi, 7 sığınak imha edildi | Video 19.11.2021 | 09:59
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Ankara Valisi Vasip Şahin'den ilk açıklama | Video 19.11.2021 | 00:10
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28 Şubat darbesinin mimarı CHP | Video 18.11.2021 | 22:25
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Son dakika: AK Parti Milletvekili İmran Kılıç, hayatını kaybetti | Video 18.11.2021 | 22:04
Mehmet Barlas'ın 19.11.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...