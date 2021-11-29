Eski Roma'nın zalim insanlarına benzedik. Onların nasıl eğlendiğini biliyorsunuzdur. Büyük arenalara vahşi hayvanlarla esirler getirilir, halk da tribünden bu hayvanların insanları parçalamasını seyreder ve çok eğlenirdi. Bu yeni dünyanın iletişim aletleri de bizi eski Romalılar'a benzetti. Bir bakıyorsunuz üç yaşında minik bir kız kayboluyor, cesedi bulunduktan sonra anlaşılıyor ki babası dedesiymiş, Bu küçük kızın ablası da o sapık dedenin kurbanıymış. Televizyonda kadın programlarını açıyorsunuz. En fazla izlenen programlar cep telefonuyla kendilerine yeni erkek bulan çok çocuklu kadınların öyküleri. Bu feci ortamda bir eksiğimiz salgın hastalıklardı. Onların sayesinde de milyonlarca öğrenci okullarından uzakta yaşadı.

Ve durmadan güvenlik güçlerinin, emniyetten, askeriyeden, yargıdan Fetullahçılar'ı yakalayıp tutukladıklarını okuyorsunuz. Düşünüyorum, eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasaydı bütün bu FETÖ'cüler kim bilir bize neler yaparlardı? Çünkü öğrendik ki 15 Temmuz 2016 darbe girişimi başarıya ulaşsaydı Fetullah Gülen uçakla Amerika'dan Türkiye'ye gelecek ve Akın İpek'in Ankara'da yaptırdığı saray benzeri malikâneye yerleşecekti ve "Türkiye'nin Humeyni'si" olacaktı. Böyle bir dünyayı öncelikle kadınların hayal etmesini diliyorum. Bugünkü 'Taliban Afganistanı'nda kadınların üniversiteye erkeklerle birlikte gitmeleri yasak. Kadınların sinema filmlerinde ve tiyatrolarda rol almaları yasak. Bugün Ak Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında nefret söylemleri seslendiren sözde modern kadınların bütün bunlardan haberi olup olmadığı belli değil. Yani biraz bilinçli olsalar yatıp kalkıp Erdoğan'ın sağlığına dua ederler

Bereket, Türkiye yönetimi şu anda kendi kendine belirlediği hedeflere doğru taviz vermeden yürüyor. Bu sayede Türkiye hem bu bölgenin hem de dünyanın çok önem verilen bir stratejik gücü halinde. Son olarak Türkçe konuşan devletlerle varılan işbirliğinin ulaştığı noktaları da gördük.

Ama eğer aklınız kıtsa sadece doların fiyatına takılırsınız. Diyorum ki herkesin biraz kafasını çalıştırması şart. Öyle şeyler yaşanıyor ki bunlardan ders alınmazsa bu ülkenin yarını da cehenneme döner.