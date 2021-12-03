Globalleşme öncesi dünyada savaş hep ölçülü olurdu. Yani dünya savaşı falan kopması hayal bile edilmezdi. Düşünün ki İkinci Dünya Savaşı'nda İngiltere, Fransa, Almanya devreye girince bütün dünya altüst oldu.

Oysa 1871'de Alman komutan Von Moltke, Paris'i işgal edince, Paris işgal edilmişliğiyle kaldı. Bu Moltke, zamanında Osmanlı'ya topçu dersleri veren "Büyük Moltke"dir. Bunun yeğeni olan Moltke ise Birinci Dünya Savaşı'nda Alman ordusunun komutanıydı, hem ordu yenildi hem de Büyük Moltke'nin mezarı dağıtıldı.



ABD DE GÜVENDE DEĞİL

Globalleşen dünyadaki savaşlarda, mesela Kore'de kaç tane devlet işe karışmıştı? Kore tarafında Rusya vardı, Çin vardı; Amerika tarafında Türkiye vardı, Yunanistan, İngiltere, Belçika, Fransa vardı.

Bunları şimdi düşünmemizin sebebi şu: Ukrayna ve Belarus yüzünden Amerika'yla, NATO'yla müthiş gerginlikler konuşuluyor. Yani savaş oldu olacak gibi ama olamaz. Çünkü dünya savaşı kopar.

Globalleşen dünyada özellikle Amerika'nın, Almanya'nın, Rusya'nın, Çin'in adının karıştığı anlaşmazlıklardan sıcak savaş beklememeliyiz. Bunlar birbirlerine zarar verecektir ama İkinci Dünya Savaşı'nda görüldüğü gibi Amerika'nın gidip bir ülkeye iki tane atom bombası atması mümkün değildir.

Çünkü baktığınız zaman aynı özelliklere sahip, üstelik daha uzun menzilli füzelerin Kuzey Kore'de de, Rusya'da da, Çin'de de bulunduğunu görüyoruz. Yani Amerika birilerinin kafasını kızdırırsa New York da, Washington da atom bombasıyla bombalanabilir. Bu da mümkün değildir.



DİPLOMATİK USTALIK

Biz Türkiye olarak anlaşmazlıklarımızı hep lokalize etmeye çalışıyoruz. Örneğin, Doğu Akdeniz nedeniyle Fransa'yla, Yunanistan'la, Güney Kıbrıs'la savaşmamız işten bile değildir. Ama Tayyip Erdoğan meseleyi diplomasi sahasında ustaca sürdürüyor ve Doğu Akdeniz'deki haklarımıza kimse dokunamıyor.

Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözü güzel bir ilkedir. Ama yurtta sulha sahip olmak için neredeyse bütün dünyayla savaşmadık mı? İngiltere, Fransa, İtalya, hatta Yunanistan, Türkiye'yi işgal etmedi mi? Vurgulamak istediğimiz nokta bu. Yeni dünyada savaş eskisine göre çok tehlikeli ve risklidir. Bunun bilincinde olan ülke de Türkiye Cumhuriyeti'dir.