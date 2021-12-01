HDP'nin kapatılmasıyla ilgili açılan dava yeni bir safhaya geldi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın iddianamesi ve HDP'nin savunması, şu anda Anayasa Mahkemesi'nde. Bakalım ileride neler olacak?

Bana göre, keşke kapatma diye bir şey söz konusu olmasa. Bunun yerine mantıktan, ahlaktan ve geleneklerden doğan cezalandırmalar yapılsa. Mesela, ben böyle bir ortamın savcısı olsam HDP'nin kapatılması değil, CHP'nin HDP'ye dahil edilmesi için uğraşırdım.

Düşünün bir kere, FETÖ'cü kasetlerle partilerin yapısını değiştirebiliyorsunuz ve bu meşru oluyor. Ayrıca bu partiler, terörle aralarına hiç mesafe koymayan başka partilerle işbirliği yapıp yerel seçimleri yönlendiriyorlar.



SİYASET GERÇEKÇİ OLSUN

Onun için diyorum ki HDP'yi kapatmayalım, bunun yerine CHP'yi HDP'ye katalım. Mesela, Kemal Kılıçdaroğlu bu yeni yapılanmada İstanbul Belediye Başkanı HDP'li İmamoğlu'nun yanında bir memur olarak çalışsın. HDP'nin adının başına bir de C harfi koyalım, böylece birleşme tam olsun.

Aslında bu söylediklerimize katılacak CHP'li sayısı az değildir. Sözünü ettiğim bu CHP'liler, bildiğimiz klasik CHP tabanından değildirler. Bunlar FETÖ'nün ürettiği CHP'nin yandaşlarıdır.

Önerim, siyasetin gerçekçi bir görünüme girmesidir. Mesela Ali Babacan'ın, Abdullah Gül'ün veya Ahmet Davutoğlu'nun sanki bağımsız siyaset yapıyorlarmış gibi ortada dolaşıp düşünce açıklamaları gerçekçi değildir. Bu bakımdan bunlar da CHP'nin katılacağı yeni HDP'nin üyeleri olsalar daha tutarlı olur. Bu arada Meral Akşener de eski HDP'nin geleneklerini hatırlatıp kendisinin eşbaşkan olmasını isteyebilir.



ÇOK KOLAY KAYNAŞIRLAR

CHP'nin kanun zoruyla katıldığı HDP, yani CHDP bildiğini okur, "Aramızda hiç ilişki yok" dedikleri PKK'dan uzaklaşmaya çalışmaz, tersine PKK'lı isimler de CHP'li isimlerle çok kolay biçimde kaynaşırlar ve Türk siyasetine realizm hâkim olur.

Başta da söylediğim gibi, CHP'nin HDP'ye katılması Kemal Kılıçdaroğlu için bir sorun değildir. Bakarsınız gerçekten Ekrem İmamoğlu'nun özel kalem müdürü falan oluverir.