Video Haber Mehmet Barlas | CHP artık HDP’ye katılmalı
Mehmet Barlas | CHP artık HDP’ye katılmalı

Mehmet Barlas | CHP artık HDP’ye katılmalı

01.12.2021 | 11:22

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Mehmet Barlas'ın 01.12.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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