Dünyada birçok gelişmiş ülke, enflasyonun hızla arttığı bir döneme girdi.

Tabii Türkiye de bu gelişmeden nasibini aldı.

Bu ilk defa Türkiye'nin başına gelen bir olay da değil.

Birinci Dünya Savaşı sonrası Almanya yüksek enflasyonda rekorlar kırardı.

Hatta bir kadın, pazarda alışveriş etmek için sepetine para doldurmuş, pazara gidip sepeti yere koymuş.

Sebze ve meyveleri incelerken birisi gelip sepeti kaparak tersyüz devirmiş, paraları boşaltıp sepetle kaçmış.

Yani sepet bile paradan kıymetliymiş.



ZARAR GİDERİLMELİ

Avrupa'nın 100 yılında bu tür hikâyeler doludur.

Enflasyona karşı mücadeleyi en başarılı şekilde tamamlayan ülke yine Almanya olmuştur.

Ama bunların kaderlerinde dünya savaşları da olduğu için bazen enflasyon bile hafif gelir.

Bizdeki enflasyonun yıllık oranının % 36 olduğu anlaşıldı.

Buna göre emeklilere yapılacak zam da enflasyonun bu zararını giderici oranda olmalı.

İstediğiniz önlemi alın, istediğiniz kadar vatandaşı enflasyon karşısında ezdirmemeye çalışın, enflasyonun tüm dünyada arttığı bir ortamda halkı memnun etmeniz çok zor.



ÖNCELİK ENFLASYON

Merkez Bankası 2022'de enflasyonda tek haneli rakamları hedefliyor. Bu hedefe ulaşmak önemli.

Emekliye, memura, asgari ücretliye rekor zamlar yapılırken, diğer taraftan bu zamların birkaç ayda erimesine izin verilmemeli.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası, bu konuda kararlı görünüyor.

Ama yine de 2022 yılı hem dünya hem Türkiye ekonomisi için kolay bir yıl olmayacak.

Şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye'ye özgü yeni bir ekonomik modeli kararlı bir şekilde uygulamaya devam ediyoruz.

Bu model sadece Türkiye'de değil dünyada da tartışılıyor.

Başarılı olursa ekonomi dünyası için önemli bir adım olacak.

Ocak ayı enflasyon rakamları çok önemli.

Şimdi bütün ümidimiz, enflasyonun yavaşlaması ve maaş zamlarının enflasyonu unutturmasıdır.