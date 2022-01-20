Dış politikadaki bazı gelişmeler, Türkiye'yi olayların merkezine oturtuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arnavutluk seyahati ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in Türkiye ziyareti, bu bölgelerdeki varlığımızı şiddetle hatırlattı.

Özellikle Bosna Hersek'teki gerginliğe Sırbistan'ın olumsuz katkısının Türkiye tarafından ele alınması çok önemliydi.



BAE İLE YENİ DÖNEM

Bu arada bildiğiniz gibi şubat ayında Cumhurbaşkanı'nın yapacağı Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti öncesinde de adımlar atılıyor.

Örneğin, önceki gün Merkez Bankası ile Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında ticareti kolaylaştıracak bir swap anlaşması imzalandı.



ABD, YUNANİSTAN'I DEVREDEN ÇIKARDI

Bütün bu gelişmelerden en dikkat çekeni, Doğu Akdeniz doğal kaynakları üzerinde Amerika'nın Yunanistan'ı devredışı bırakmasıdır.

Yani bölge artık Türkiye'nin etki alanındadır.

Buna ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Bu arada İsrail Başbakanı'yla da sıcak diyalogların devam ettiği söylendi.

Yani Akdeniz'in doğalgaz ve petrolü, Türkiye ile İsrail işbirliği sayesinde Avrupa'ya ulaşacak.



GÖZLER UKRAYNA KRİZİNDE

Bütün dünyanın yakından ilgi duyduğu Ukrayna-Rusya gerginliği ise önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı Ukrayna ziyaretiyle ülkenin de gündemine girecek.

Bütün dünya ve özellikle Amerika ile İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açacağına inanıyorlar.

Oysa Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun pek mümkün olmadığını ve Türkiye ile Rusya arasındaki diyaloğun burada da işe yarayacağını hatırlatıyor.

Kısacası, önümüzdeki günler dış politika açısından çok yoğun geçecek.