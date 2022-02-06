İnsanlık bugünlerde devletler arası çatışmaları izlerken bir yandan da bireylerin servetlerinin uluslardan daha fazla olmasını şaşkınlıkla gözlüyor.

Medyaya intikal eden haberler arasında en fazla dikkati çeken, Jeff Bezos'un Hollanda'da bir tersanede yaptırdığı tekneydi.

Bu muhteşem yat bütün dünyanın dilinde. Denize indirmek için tersanenin yanındaki köprü yıkılacakmış.



ÇİN-RUSYA, NATO'YA KARŞI

Bunun gibi İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, salgın döneminde başbakanlık konutunu bir eğlence mahalli haline getirip verdiği dört parti, İngiliz siyasetini sarsıyor. Johnson'ın istifa etmesini isteyen muhafazakâr milletvekilleri bile var.

Batı dünyasında alıştığımız protestolar devam ederken Çin'in başkenti Pekin'de müthiş bir gösteri yer aldı.

Bu hem Olimpiyat Oyunları'nın başlangıcıydı hem de Putin ile Şi Cinping, NATO'ya karşı olağanüstü bir anlaşma imzaladılar.



AVRUPA'NIN VİCDANSIZLIĞI

Bizim bölgeye gelince, işler karışık. Bu karışıklığın başında da Yunanistan'ın göçmen düşmanlığı var.

Yunanistan'ın göçmenleri açlığa ve soğuğa mahkûm edip öldürmesi, Avrupa'nın umurunda değil.

İkinci Dünya Savaşı'nda milyonlarca Yahudi'nin açlıktan ve soğuktan öldürülmesine sebep olan Almanya, Yunanistan'ı sadece izliyor. Sanırım bu konuda vicdanı pak olan tek ülke Türkiye.

Türkiye'nin ekonomisindeki sıkıntı tabii ki şu anda hepimiz için öncelikli konu. Ancak bu konuda çok aceleci davranmayalım.

2023 yılında Türkiye'deki yeraltı rezervlerinin hizmete girdiği gün, dileriz dünya da enerji darboğazından çıkmış olur.



TÜRKİYE SABOTE EDİLİYOR

Şu anda bizim için önemli olan şey, teröre karşı mücadelede Amerika ile aynı çizgide bulunmak. Ancak bu mümkün değil. Çünkü FETÖ ve PKK birer Amerikan ürünü.

Bu işin sonu nasıl bitecek, hem NATO üyesi olup hem de NATO tarafından sabote edilmek ne kadar devam edecek?

Türkiye'nin ana sorunu bu.



İMAMOĞLU-KILIÇDAROĞLU AYNI!

Ama bu Türkiye'de herkesin sorunu değil. Örneğin, İstanbul'u sel basar veya kar yağarsa Belediye Başkanı İmamoğlu, acaba hangi lokantayı seçecek... CHP için en önemli konu bu.

Ana muhalefet liderinin durumu da çok farklı değil. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, pahalı otellerde fakirlik edebiyatı yapmaya devam ediyor.

Sonuçta biz böyleyiz, dünya da böyle

NOT: Kovid testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ve değerli eşi Emine Hanım'a geçmiş olsun der, sağlıklı günler dilerim.