Günlerdir Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı ve büyük bir savaş çıkacağı beklentisi Amerika tarafından dünyaya pompalanmaktaydı. Bu ihtimal artık söz konusu değil. Amerika'nın yeteneksiz başkanı Biden, Putin ile 1 saati aşkın telefon görüşmesi yaptı ve şimdi dünyaya yeni bir endişe pompalanıyor.



ABD'NİN DERDİ UKRAYNA DEĞİL

Buna göre Rusya'nın asıl derdi Ukrayna değil Baltık. Eğer buna inanırsak Rusya Baltık da bir askeri harekâta başlayacak. Ama aklı başında olan herkes biliyor ki Rusya'nın derdi savaş ya da yeni topraklar değil. O da bütün dünya gibi ekonomik ve siyasal istikrarı Rus vatandaşlara sunmaya çalışıyor.



KDV İNDİRİMİ ÖNEMLİ

Bu arada aynı sorunlar bizim de gündemimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat müdahale etmesi üzerine temel gıda maddelerindeki %8'lik KDV oranı %1'e indirildi. Bu içme suyundan şekere kadar her şeyi kapsayan bir ucuzluk. İnşallah neticeye ulaşır. Ankara'daki hükümet bunları yapmaya çalışırken CHP'li yerel yönetimler, mesela İstanbul belediyesi ekmeğe falan zam yapıyor.



BAE'YE KRİTİK ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret edeceği Birleşik Arap Emirlikleri nde 12 tane anlaşma imzalayacak. Bu anlaşmalarda yatırımlar var ve Türk işadamlarının yurtdışındaki girişimlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelecek destek var.



EKONOMİDE KÖTÜMSER DEĞİLİZ

Sonuçta bir mevsimi adeta yarıladık ancak soğuk bir hava hakim. Mesela bu mevsimde Antalya'da çilek üretimi fiyatları kış aylarına göre gayet uygundu. Ama Antalya'yı kapsayan soğuk hava yüzünden çilek fiyatları geçen yılın üç katı. Bu tür problemleri var Türkiye'nin. Ama yinede kötümser değiliz. Çünkü makro ekonomiye bakış açısı, dünyanın önemli gözlemcilerine göre olumlu işaretler taşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 100. yıl hedefi olarak tek rakamlı enflasyon hedefini önümüze koydu. Demek ki bekleyeceğiz.